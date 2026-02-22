Despedida del momo en Domingo de tentación

En Domingo de tentación la mayoría de las comparsas despedirán al diablo carnavalero en la Quebrada, los entierros se producirán luego de cumplir con las invitaciones de los simpatizantes, por lo que después de las 18 se iniciarían las ceremonias en los mojones.

Humahuaca como el sábado del desentierro será el centro de mayor atracción en la región, las últimas celebraciones comenzarán el mediodía con los tradicionales almuerzos en las comparsas, y posteriormente el cumplimiento de las invitaciones.

LA UNIÓN

El viernes en la noche comenzaron a llegar los residentes jujeños para festejar el Carnaval chico sumándose a los bailes populares en los diferentes sectores del pueblo, principalmente en el casco histórico que estuvo colmado de carnavaleros y comparsas.

Ayer en los barrios y en los espacios públicos más característicos de la Ciudad Histórica había festejos populares, la explanada del monumento a la Independencia estuvo colmado de simpatizantes de la comparsa Los alegres de Uquía, que llegó para hacer su imponente presentación.

Con el grupo musical Bati2 y más de 300 disfrazados la tradicional institución provocó sensación en el pueblo, con ellos estuvo el jefe comunal Joshué Aquino (disfrazado) y el folclorista periqueño Bruno Arias.

LA INVITACIÓN

La Juventud alegre sobre avenida Belgrano cumplió con la invitación del grupo de jóvenes El rejunte convocando gran cantidad de simpatizantes y carnavaleros que llegaron desde la capital jujeña.

Por otros sectores estaban Rosas y claveles, Los picaflores, La unión y otras compartiendo la algarabía del diablo carnestolendo; los festejos se extendieron hasta la madrugada por las calles del pueblo.

CARNAVALEROS | JOSHUÉ AQUINO (JEFE COMUNAL DISFRAZADO) CON BRUNO ARIAS.

Flor de lirio, La verbenita, La diablada, Los alegres de Humahuaca, la Cuadrilla de copleros del 1.800 y otras más hoy celebrarán el Domingo de tentación y entre la tarde y noche enterrarán al momo carnavalero.