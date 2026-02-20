Familia sanantoneña celebró con el momo en la plaza

La comunidad de San Antonio junto a numerosos visitantes, plenamente disfrutó en la plaza San Martín el Carnaval de la familia, que el municipio desarrolló brindando a los participantes una celebración sana y segura.

Durante las jornadas carnestolendas el atractivo poblado fue uno de los destinos en los Valles más elegidos para festejar de acuerdo a sus costumbres, pero también para vivenciar una propuesta muy atractiva y familiar en el espacio público.

En las tardes el municipio realizó sorteo de kits carnavaleros que incluían talco y ramitos de albahaca; en el espectáculo musical se presentaron los grupos folclóricos Awkas y Tinkus Wayanaisi, quienes hicieron bailar a niños, jóvenes y adultos, a lo largo de jornadas donde el espíritu festivo se destacó.

El director de Cultura y Turismo municipal, Matías Díaz destacó la asistencia de público, mayormente familiares locales, de San Salvador de Jujuy y turistas quienes expresaron su satisfacción por el festejo organizado.

"En el espacio de encuentro la familia fue el corazón de la fiesta", señaló el funcionario, "el carnaval no sólo nos alegra, también nos une".