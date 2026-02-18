Suspenden los servicios de limpieza y recolección de residuos de la empresa Limsa

El municipio capitalino informó a la comunidad que en razón del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves, 19 de febrero, el servicio de recolección de residuos que brinda la empresa LIMSA se verá interrumpido desde las 21:00 horas de este miércoles, 18 de febrero, por el término de 24 horas.

Desde la Dirección municipal, se detalla que la medida de fuerza dispuesta por la central obrera nacional afectará los siguientes servicios:

Recolección de Residuos Domiciliaria

Recolección Comercial

Recolección Patógenos

Barrido

Barrido Manual

Contenedores Municipalidad

Recolección de malezas/escombros

Barrido Mecánico

Teniendo en cuenta que la Municipalidad tiene el objetivo de crear hábitos saludables en la comunidad se solicita a los vecinos evitar sacar los residuos a la vía pública hasta tanto se normalice la prestación del servicio a fin de colaborar con la limpieza y el orden de la ciudad.