Noches de corsos en El Piquete

En la localidad de El Piquete sus pobladores disfrutan plenamente cada noche del carnaval presenciando el tradicional corso donde intervienen numerosas instituciones carnavaleras locales y de poblados cercanos.

SIMPÁTICOS | EL REY Y LA REINA DEL CARNAVAL PIQUETEÑO.

Organizado por la comuna presidida por Ariel Ortiz a lo largo de la avenida Chaco desde el pasado sábado a partir de las 21 se aprecia un espectáculo sumamente atractivo por el despliegue, la coreografía, el vestuario y la simpatía que demuestran los protagonistas del singular pasaje.

Anoche se cumplió la tercera y última noche de la primera parte de los corsos, la próxima será el 20 y 21, y el cierre se producirá el 28 con la entrega de premios a las instituciones ganadoras.

DESTACADOS | RITMO LIBRES TRIBUS FIDNES

Se destacan sobre la avenida los pimpines Ñandereco, los tinkus Corazones alegres, el grupo Ritmo libres aquelarre, la confraternidad de saya Expresión corporal, los jóvenes de ritmos libres Tribus fidnes, también está el grupo de saya Pasos de fuego, K-pop The Huntrix.

ARIEL ORTIZ

La apertura de los corsos la noche del pasado 14 fue ampliamente convocatoria, gran cantidad de público presenció el pasaje de las comparsas, agrupaciones y grupos de jóvenes, aplaudiendo y destacando su participación.

El 8 pasado desde la tarde hasta el anochecer la comuna inició la celebración carnestolenda con la chayada del mojón piqueteño en el polideportivo municipal y con un gran baile popular totalmente gratuito al cual asistió toda la comunidad.

FELICES | LAS NIÑAS SON PROTAGONISTAS EN EL CARNAVAL

En ese festejo también se eligió al rey y la reina del carnaval de El Piquete, quienes participan en las noches de corsos recibiendo el apoyo del público por su simpatía, a la vez representan a su confraternidad de danzas andinas.