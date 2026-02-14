La celebración carnavalera cambió la rutina quebradeña

En la Quebrada se celebra el carnaval más convocante y popular de la provincia y del NOA con miles de carnavaleros que colmaron la región desde Volcán hasta Humahuaca saturando todo tipo de servicios.

La jornada inaugural fue muy alentadora por la agradable temperatura que hizo durante el día, después de la tormenta del viernes que generó preocupación, sin embargo la festividad se desarrolló normalmente.

AGRUPACIÓN | LOS ÁCIDOS EN MAIMARÁ.

Como sucede todos los años la ruta nacional 9 estuvo muy complicada para transitar desde San Salvador de Jujuy hasta Tilcara, y desde Tilcara hasta Humahuaca con menos complicación.

Purmamarca, Maimará, Tilcara y Humahuaca concentraron la mayor cantidad de carnavaleros.

DESENTIERRO | LOS COQUENAS EL VIERNES EN TILCARA.

En Tilcara la comparsa Pocos pero locos se destacó; mientras que en Maimará las agrupaciones Casastchok y Los ácidos desenterraron, hoy lo hará el resto de las instituciones, pero la atención estará puesta en la bajada de los diablos de la Cerro negro.

La comparsa Los coquenas en la Casa del viento (camino a la Garganta del diablo) en Tilcara desenterró el viernes y festejó de la mejor manera durante toda esa jornada por momentos con lluvia.

Para hoy se espera una mayor concurrencia de carnavaleros a las comparsas de sus amores, que desde el mediodía comenzarán a celebrar cumpliendo con las invitaciones de sus simpatizantes. Por la noche proseguirán los bailes populares previstos en los salones con conjuntos folclóricos y bailanteros invitados que se extienden hasta la madrugada.