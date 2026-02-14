Evitaron daños a la plaza central de San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la gestión del intendente Julio Bravo, logró reducir a personas con intención de provocar daños a la propiedad pública.

Un individuo fue detenido luego de intentar robar medidores de plaza Belgrano mientras que otro grupo arrojaron piedras a la luminaria led en barrio Patricios.

Gracias a la rápida intervención del Centro de Monitoreo, se logró actuar a tiempo y evitar que los hechos se concretaran, articulando acciones rápidamente con el equipo de la Policía de la Provincia que se encontraban cerca de los lugares.

"Esta mañana recibimos una información que personas estaban realizando daños a las luminarias led que estaban en inmediaciones de la Escuela Aeronáutica, por lo que se procedió a dar aviso a la policía e inmediatamente procedieron a la detención de los mismos", contó Rodrigo Delgado.

El Coordinador Legal de la Secretaría de Gobierno, explicó que "estas luminarias son parte de proyecto de modernización de alumbrado público impulsado por el intendente Julio Bravo y sirven, no solamente para brindar seguridad a los vecinos, sino también a mejorar la calidad de los espacios públicos".

Por ello, "gracias a las cámaras del centro de monitoreo se pudo individualizar a la persona y procedió a la demora por lo que se hizo la denuncia correspondiente en la Seccional 48". Por otro lado, destacó que "los vecinos denuncien porque es algo que el municipio aporta a la comunidad brindando seguridad que todas las calles tengan una buena iluminación, que avisen para que la policía pueda actuar y nosotros desde la comuna realizar también todas las actuaciones correspondientes".

A su tiempo, Ariel Mendoza, Comisario Mayor, dio detalles del intento de robo de las cajas de medidores de alumbrado público en plaza Belgrano. "Por la mañana personal de la policía procedió al arresto de un sujeto que estaba intentando sustraer elementos del municipio como ser las cajas de medidores al frente de la plaza Belgrano", por lo que "se realizó el arresto de este individuo quedando a disposición de la fiscalía", concluyó.