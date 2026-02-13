Humahuaca vibró con las comadres

El festejo del Jueves de Comadres en Humahuaca es el más auténtico y alegre, por la costumbre y tradición que los quebradeños poseen, y que luego expresan con mayor intensidad en el carnaval.

RECORRIDO | DESPLAZAMIENTO DE LAS COMADRES POR CALLE BUENOS AIRES.

Ayer, con esa celebración, prácticamente comenzó a disfrutarse de la compañía del momo carnestolendo y hoy el pueblo se colmará de visitantes para mañana desenterrarlo y convertir a la "ciudad histórica" en un espacio imposible por donde caminar.

VISITA | KARINA PANIAGUA Y NATALIA SARAPURA SALUDAN A ERNESTINA CARI.

Las comadres no son de perder tiempo cuando de festejar se trata, por lo que a las 9 ya estaban reunidas al costado del Hotel de Turismo Humahuaca donde iniciaron la celebración reencontrándose, brindando con saratoga y compartiendo un picante. Desde allí todas juntas y cantando por calle Buenos Aires llegaron hasta la casa de Ernestina Cari, quien junto a su hermana fallecida Candelaria representó fielmente y por muchos años el rol de la comadre norteña.

ALGARABÍA | TOPAMIENTO DE COMADRES EN PLAZA SARGENTO GÓMEZ

La recordada y querida coplera esperó a sus visitas con chicha, saratoga, empanadas y pastel de choclo. La intendente Karina Paniagua, junto a Natalia Sarapura (exdiputada nacional), la saludó primero, agradeciéndole su atención y deseándole un feliz día.

CEREMONIA | TRADICIONAL CHAYADA DE LA APACHETA DE LAS COMADRES.

Para muchos de los que estuvieron allí ayer, con nostalgia recordaron los carnavales que años antes se festejaban en esa casa junto a Ernestina y Candelaria; después de unos 40 minutos las comadres retomaron el camino hacia la plazoleta Sargento Gómez, donde se dio el tradicional topamiento.

COSTUMBRE | AGRADECIMIENTOS EXPRESAN LAS COMADRES ANTE LA APACHETA.

Fue el suceso central del Jueves de Comadres, desatando la algarabía de las presentes mientras la saratoga seguía sirviéndose entre papel picado, serpentina y talco. Los Tarkas acompañaron con su música, también Las Anateras del Hornocal y una banda de música que alegró a todos. Finalmente todas fueron al anfiteatro municipal donde chayaron su apacheta, e iniciaron el 56° Festival de la Chicha y de la Copla.