La bella Tumbaya espera a los "enfiestados" desde el sábado

Tumbaya con el Jueves de Comadres comenzará a vivenciar la festividad del carnaval que se iniciará oficialmente el próximo sábado, brindando a jujeños y turistas la seguridad que se divertirán de lo mejor con sus comparsas por las calles del pueblo.

La agrupación de comadres Pasaje del amor se reunirá el mediodía de hoy para compartir un almuerzo y posteriormente divertirse en un fortín precarnavalero hasta el atardecer; y a las 17.30 en la plaza central se producirá el tradicional Topamiento de comadres.

Por la noche, desde las 22 en el polideportivo municipal, habrá baile popular en el cual se elegirá la Mejor bandera y el Mejor bastonero de la Quebrada, organizado por la comparsa Los corazones alegres de Tumbaya.

El sábado desde las 14 desenterrarán el carnaval las comparsas Los alegres de Tumbaya en el cerro Pilacunca; Los corazones alegres en la quebrada de Horno huaico; y Los cachafaces en Tumbaya Grande. A las 15 se realizará la bajada de los diablos y el topamiento de comparsas; y desde las 16.30 en el polideportivo municipal habrá fortín carnavalero.

El 15 y 16 desde las 16 en el polideportivo municipal proseguirá el fortín carnavalero; también el 15 a las 15 desenterrará la agrupación La q'faltaba; y el 17 desde el mediodía todas celebrarán el tradicional Martes de chaya.