"Sentí Palpalá" iniciará con la fiesta de los Reyes Magos

La gestión municipal del intendente Rubén Eduardo Rivarola lanzó una nueva edición de "Sentí Palpalá" Modo Verano 2026, una propuesta que ofrecerá tres domingos consecutivos de música, sorpresas y diversión, con actividades gratuitas pensadas para toda la familia. El programa comenzará pasado mañana desde las 16, en el predio de Las Aguas Danzantes, iniciando con una jornada especial por Reyes Magos, dedicada principalmente a los niños, con shows y música en vivo, sorteos, juegos gratuitos, castillos inflables, cama elástica y transporte urbano sin costo para menores de 12 años. Cabe destacar que, en caso de lluvia, el evento se trasladará al Estadio Olímpico Municipal.

Esta propuesta familiar, que busca reunir a vecinos y visitantes en una tarde llena de entretenimiento, contará con la participación de diferentes artistas, entre ellos la DJ Key Luz y el equipo de Innova Show, quienes ya están preparados para ofrecer una experiencia inolvidable este domingo. "Estamos muy contentos y emocionados por compartir este festival hermoso por el Día de los Reyes Magos", expresaron Alyna y DJ Key Luz.

La jornada contará con múltiples atracciones dirigidas a todas las edades, entre las que se destacan juegos, sorpresas y juguetes, con el objetivo de que toda la familia pase "una tarde increíble". Como parte fundamental de la propuesta, la música estará a cargo exclusivamente de Key Luz, quien se encargará de animar el evento.

Los Reyes Magos, por su parte, invitaron a toda la comunidad a participar del evento: "Venimos desde lejos para traer alegría y regalos a los chicos, pero sobre todo para que toda la familia viva un momento inolvidable", expresaron. "Además de juguetes para los niños, habrá sorteos de celulares y tablets. Los invitamos a acercarse desde las 16 para obtener sus números y participar de los sorteos", manifestaron.

Por otra parte, desde la Dirección de Tránsito del municipio siderúrgico informaron que habrá operativo especial desde las 15, que culminará a las 21.30. Además, por gestiones impulsadas por el intendente Rubén Eduardo Rivarola se han acordado con las empresas de colectivos, tanto Palbus como General Savio, la gratuidad del pasaje para el traslado de los niños de entre 3 y 12 años, a partir de las 15.

Las siguientes fechas del programa se realizarán también en el predio de Las Aguas Danzantes, siempre a partir de las 16 y el 18/1 será el Especial Música Tropical y el 25/1 Especial Carnaval.

Hoy, 8º Festival y Concurso del Tamal

Hoy, desde las 16, en el predio de Las Aguas Danzantes se realizará el 8° Festival y Concurso del Tamal, con la participación de más de 40 tamaleros de distintos puntos de la provincia como San Pedro, Humahuaca, Tilcara, Abra Pampa y Palpalá.

El evento, con entrada libre y gratuita, tendrá emprendedores locales y shows en vivo de los grupos Viento Norte, Raíces, Un Toque+, Javier Romano y su grupo, Taquina Warmi, Bruma Retro y el ballet "Sentires de la Danza".

El municipio de Palpalá invitó a familias y vecinos a participar de esta propuesta cultural y gastronómica, que en caso de lluvia se hará en el Estadio Olímpico Municipal.