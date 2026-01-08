Purmamarca lanza hoy su temporada turística estival

Hoy desde las 10 en la esquina de las calles Lavalle y Belgrano, la Municipalidad de Purmamarca lanzará su temporada turística de verano, mediante un acto protocolar y una muestra de todo el potencial que posee para ofrecer a los visitantes.

El intendente Humberto López junto al ministro de Cultura y Turismo de la Provincia, Federico Posadas encabezará el lanzamiento que reunirá a artesanos, gastronómicos, guías, copleros, productores agrícolas y vinícolas, emprendedores y demás prestadores de servicios turísticos.

Intervendrán también el Ballet "Nuna Kuna", se realizará un desfile de ropa diseñada por purmamarqueños, habrá clases de cocina en vivo y actuarán conjuntos folclóricos: Los diableros de la peña, Zambazul y Jasy Membi.

Además el municipio sorteará regalos (donados por los prestadores), desarrollará juegos recreativos para el público y brindará la información necesaria para que los visitantes disfruten su estadía en el hermoso poblado quebradeño.

En la tarde desde las 18 se realizará el acto cultural del Encuentro de copleros, en el cual se homenajeará a los cantores fallecidos. También se proyectará un documental y actuarán conjuntos folclóricos.