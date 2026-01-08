En Abra Pampa presentan los festivales de verano en la Puna

El Calendario de Festivales en la Puna, se presentará hoy desde las 11 en la Casilla de Turismo (frente a la Escuela Normal sobre avenida Perón) en Abra Pampa, por iniciativa del municipio administrado por Ariel Machaca.

Autoridades municipales y directivos de diferentes instituciones de la región que organizan los mismos, se congregarán en la ciudad abrapampeña para difundir sus celebraciones populares con las cuales revalorizan sus costumbres y tradiciones.

En Cangrejillos se realizará el Festival de la cajeada y erquenchada; en Casabindo el II Festival de la señalada y marcada taurina (el 31 próximo) y en Tabladitas, el Festival de la señalada de la llama.

El Festival de la chicha y la tonada, se desarrollará en Tres Cruces; en Puesto del Marques, el Festival del queso, la doma y el folclore (el 7 y 8 de febrero); en Abra Pampa el Festival del Huancar (el 23, 24 y 25 próximos) y en Pozuelos, el Festival del cordero.

Durante la presentación de cada convocatoria festivalera, el público podrá admirar y adquirir artesanías tejidas, cerámicas, talabartería, diseños de marroquinería y en otros rubros; también se habilitará una feria gastronómica; y personal de la secretaría de Turismo municipal brindará información sobre la región para vacacionar.

El ejecutivo municipal recepcionará a todos los participantes que ayer confirmaron su presencia y que ya están promocionando cada propuesta para lograr una masiva asistencia de público que pueda disfrutar de la propuesta veraniega.

Además, promocionarán los atractivos turísticos que poseen en sus comunidades: circuitos, gastronomía, alfarería, producción agrícola, celebraciones religiosas, centros de atracción y demás opciones para que los visitantes puedan sentirse a gusta en la Puna.

La mayoría de los destinos en esta región son inhóspitos y están alejados de los grandes centros urbanos, por lo que son ideales para disfrutar de un viaje de aventura intenso e inolvidable. Ubicada sobre los tres mil metros de altura sobre el nivel del mar, se asemeja a un inmenso desierto de altura con hermosos paisajes.