25°
7 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Agua potable
verano
Desarrollo Productivo
PRIMERA NACIONAL
PERICO
El Tribuno de Jujuy
Torneo Regional
Venezolanos
salud
PERICO
Agua potable
verano
Desarrollo Productivo
PRIMERA NACIONAL
PERICO
El Tribuno de Jujuy
Torneo Regional
Venezolanos
salud
PERICO
Agua potable
verano
Desarrollo Productivo
PRIMERA NACIONAL
PERICO
El Tribuno de Jujuy
Torneo Regional
Venezolanos
salud
PERICO
Agua potable
verano
Desarrollo Productivo
PRIMERA NACIONAL
PERICO
El Tribuno de Jujuy
Torneo Regional
Venezolanos
salud
PERICO

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1520.00

3884873397
PUBLICIDAD
SAN ANTONIO

Los Domingos en familia invitan a vivir San Antonio

Sólo los fines de semana para disfrutar la belleza de los Valles.

Miércoles, 07 de enero de 2026 00:00
PLAZA SAN MARTÍN DE SAN ANTONIO

Durante las vacaciones la Municipalidad de San Antonio, en la plaza San Martín desde las 16 los fines de semana realiza los Domingos en familia, un paseo de exposición y venta al aire libre.

Ofrecen sus productos emprendedores, gastronómicos, pasteleros, artesanos y comerciantes de diferentes rubros, con el objetivo de brindar a los visitantes una tarde entretenida.

Además se puede hacer senderismo (turismo activo, montañismo y observación de aves), actividades náuticas (canotaje, kayak y pesca deportiva en el dique Los Alisos); actividades urbanas, recorrer los circuitos turísticos, enoturismo, necroturismo; y paseos nocturnos.

Esta "es una propuesta pensada para disfrutar, encontrarnos y vivir nuestro pueblo con todos los sentidos", señaló Matías Díaz, secretario de Turismo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD