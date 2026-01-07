Los Domingos en familia invitan a vivir San Antonio

Durante las vacaciones la Municipalidad de San Antonio, en la plaza San Martín desde las 16 los fines de semana realiza los Domingos en familia, un paseo de exposición y venta al aire libre.

Ofrecen sus productos emprendedores, gastronómicos, pasteleros, artesanos y comerciantes de diferentes rubros, con el objetivo de brindar a los visitantes una tarde entretenida.

Además se puede hacer senderismo (turismo activo, montañismo y observación de aves), actividades náuticas (canotaje, kayak y pesca deportiva en el dique Los Alisos); actividades urbanas, recorrer los circuitos turísticos, enoturismo, necroturismo; y paseos nocturnos.

Esta "es una propuesta pensada para disfrutar, encontrarnos y vivir nuestro pueblo con todos los sentidos", señaló Matías Díaz, secretario de Turismo.