19°
7 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

verano
Desarrollo Productivo
PRIMERA NACIONAL
PERICO
El Tribuno de Jujuy
Torneo Regional
Venezolanos
salud
PERICO
Tilcara
verano
Desarrollo Productivo
PRIMERA NACIONAL
PERICO
El Tribuno de Jujuy
Torneo Regional
Venezolanos
salud
PERICO
Tilcara

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1520.00

3884873397
PUBLICIDAD
Humahuaca

Festividades en el 49° Alborozo Humahuaqueño

Homenajes, adoraciones y músicos tienen su espacio.

Miércoles, 07 de enero de 2026 00:00

Después del festejo pre carnavalero con la chayada de mojones y la salida de las comparsas a las calles del pueblo el pasado jueves, el Alborozo Humahuaqueño continúa su desarrollo en estos días, las actividades de ayer fueron muy emotivas por el Día de Reyes Magos y la participación de los grupos de niños adoradores.

Hoy desde las 11 en el cementerio y al mediodía en el Centro Cultural "Ricardo Vilca" (Santa Fe 230) se realizará el Arbol de la amistad, homenajeando al prestigioso folclorista fallecido, convocando a sus amistades y músicos de la provincia y del país.

Mañana a las 11 en la plazoleta "Sargento Gómez" se presentará la Orquesta del Arbol de la amistad, brindando un repertorio compuesto por obras de Vilca, como ser "Carnaval, misterio y fuga", "Diálogo de quenas y zamponias", "Danza del keu", "Guanuqueando" y otros.

Para el próximo viernes a las 20 en el Hotel de Turismo Humahuaca se previó la presentación del libro: ¿Qué hago en Jujuy?, de Patricia Monzón; y en la jornada siguiente desde las 10 en la comunidad de Rodero, se realizará el XL Festival de la caja y de la copla.

También para esa jornada dese las 16 en el Salón del Bicentenario se programó el 2do. Congreso provincial de ritmos latinos; y desde las 22 en el mismo espacio cultural la Peña Latina.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD