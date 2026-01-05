El Festival de año nuevo se hizo en los Valles de altura

Las comunidades de los Valles de altura de Tilcara, se reunieron en el paraje El Durazno para intervenir en el Festival de año nuevo, que hace más de 30 años se realiza en esa alejada región posibilitando la confraternización entre los pequeños poblados de la zona.

Las familias caminaron por varias horas desde Molulo, Las ánimas, San Francisco, Santa Bárbara, Yaquispampa y de otras comunidades hasta El Durazno, al igual que la intendente Sonia Pérez, quien ascendió por Huacalera en vehículo hasta Quebrada amarilla y desde allí caminó unas 6 horas.

Acompañada del secretario de Obras Públicas, Román Gregorio y la directora de Desarrollo Humano, Abigail Torrejón, junto a Ramiro y Nazario Pérez (referentes de la comunidad) encabezó el desfile de las instituciones tradicionales y compartió un almuerzo comunitario.

Posteriormente la intendente donó los premios para los ganadores de la jineteada y el torneo de fútbol, y las golosinas y regalos para los niños que participaron en diferentes juegos recreativos. A la vez que renovó su compromiso en continuar trabajando por los Valles de altura para su bienestar.

En el Concurso de jineteada, ganó Nicolás Cachagua (de los valles de Las ánimas); en el torneo de fútbol, en varones ganó El Durazno y segundo Santa Bárbara (también participaron Las ánimas y José María), y en femenino ganó el equipo de El Durazno y segundo Media falda.

El cierre del Festival fin de año, fue con un baile popular. Las precipitaciones que se registran en aquella zona condicionaron la masiva concurrencia de público y equipos, sin embargo los organizadores destacaron y agradecieron a los asistentes. Pérez también entregó mercadería y se refirió a la limpieza del camino que posibilitará mayor seguridad a los pobladores de la región.