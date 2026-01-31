Codepo promueve consumo de llama

Brindando las herramientas y conocimientos para generarse un emprendimiento o ampliar los conocimientos gastronómicos, la Secretaría de Coordinación de Agencias de Desarrollo (del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción) y la Corporación de la Cuenca de Pozuelos (Codepo) impartieron el Taller de chacinados de carne de llama, en Tilcara.

PROFESIONAL | EL CHEF GASTÓN RODRÍGUEZ DURANTE LA CAPACITACIÓN.

La propuesta interesó a cocineras y cocineros populares, quienes en dos jornadas aprendieron a elaborar arrollados, mortadela, chorizo y escabeches, utilizando carne de llamo de la Puna jujeña, que la Codepo comercializa junto a la carne de cordero.

Al cierre del dictado en el Hotel de Turismo Tilcara, se hizo una presentación y degustación de los productos elaborados bajo las indicaciones del chef Gastón Rodríguez y de la capacitadora Nancy Gerónimo. Mientras que Carlos Luque brindó una charla sobre Buenas prácticas del animal antes de la faena.

La intendente de Tilcara, Sonia Pérez felicitó a los cocineros que concurrieron al dictado y destacó que podrán comenzar su propio emprendimiento de gastronomía profesionalizando sus conocimientos, y cambiar el estilo de vida por uno más saludable.

PRESENCIA | SONIA PÉREZ JUNTO A CARLOS LUQUE Y NANCY GERÓNIMO.

Además afirmó que la formación continua permitirá a los cocineros una actualización permanente, asegurándoles que podrán responder a las expectativas de los visitantes a Tilcara, que muchos de ellos vienen por la exquisita gastronomía, y acompañar las tendencias y las preferencias de los comensales.

Como parte del Enero Tilcareño el dictado fue una de las últimas actividades del programa que hoy concluye desde las 17 con el Pasacalle de comparsas.