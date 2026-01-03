Se otorgó recategorización a los trabajadores municipales

La Municipalidad de Perico otorgó la recategorización ordinaria al personal de planta permanente dependiente de los poderes de ese Estado municipal, con excepción de aquellos trabajadores ya beneficiados con toda otra medida similar realizada por diferente acto administrativo durante los últimos tres años. La misma comenzaba a regir desde el último 1 de diciembre.

Se detalló que aquellos agentes que tengan una antigüedad de entre uno y cinco años (comprobada con la liquidación del correspondiente adicional salarial) iban a ascender a la categoría 10; entre 6 y 10 años de antigüedad debían pasar a la categoría 12; los de 11 y 12 años a la categoría 14; antigüedad de 13 y 14 años a la 16; 15 y 16 a la 18; 17 años de antigüedad a la 19; 18 años a la categoría 20; 19 a la 21; 20 años a la 22; 21 años a la 23 y los de 22 y 23 años de antigüedad iban a pasar a la 24.

Mediante el mismo instrumento, el Ejecutivo periqueño dispuso la recategorización especial o extraordinaria al personal municipal femenino que tenga 50 años o más de edad, y en caso del personal municipal masculino, 55 años o más, con 18 o más años de antigüedad, debían ascender a la categoría 24.

En estos casos, aquellos que tengan de 2 a 5 años de antigüedad pasarán a la categoría 18; de 6 a 9 años a la 19; entre 10 y 14 años a la 20; entre 15 y 17 años a la categoría 21 y, como se dijo, los de 18 o más años de antigüedad a la 24.

También se dio la recategorización ordinaria al personal profesional, y/o técnicos de formación superior: los que tengan entre 5 y 9 años de antigüedad irán a las categorías A-2, B-2 y C-2; entre 10 y 14 años a las A-3, B-3 y C-3; entre 15 y 19 años a la A-4, B-4 y C-4 y a partir de los 20 años de antigüedad ascenderán a las categorías A-5, B-5 y C-5.

Asimismo, se fijó recategorización especial o extraordinaria al personal femenino desde los 55 años y masculino desde los 60 años de edad, del escalafón profesional y/o técnico que tenga antigüedad hasta los 9 años ascenderán a las categorías A-3, B-3 y C-3.

Los recursos económicos para atender las necesidades de la presente medida serán los provenientes de los fondos de Coparticipación que percibe la Municipalidad del Gobierno Provincial, y de los ordinarios y/o extraordinarios del Tesoro Municipal.

Se estableció como fecha de corte para determinar la antigüedad al 30 de noviembre último.

Para tomar esta medida "excepcional" según señaló el Ejecutivo municipal en los considerandos, se tuvo en cuenta los pedidos de los gremios ATE, Upcn, Seom, Utea, Sijempro, Semp, Apuap, Sieom y otros, y que la readecuación era factible. Asimismo destacó que la misma se hizo respetando las políticas salariales provinciales y adecuando las mismas a marcos de previsibilidad y disponibilidad financiera.

Asimismo, que "la revisión de categorías se enmarca en el principio de la progresividad de derechos laborales, debiendo el Estado Municipal procurar que las condiciones salariales de sus agentes no se deterioren frente al contexto socio económico. Que, a la par de ello, la recategorización constituye un mecanismo adecuado para garantizar la carrera administrativa, premiar la antigüedad y reconocer la experiencia adquirida. Que el análisis del personal ha permitido detectar asimetrías salariales entre los agentes con responsabilidades equivalentes, por lo que la recategorización excepcional contribuye a restablecer criterios de equidad interna, garantizando igualdad ante la ley y no discriminación. Que una política salarial seria y ordenada fortalece la institucionalidad municipal, mejora la percepción y confianza de los agentes en el sistema de carrera y contribuye al cumplimiento de los fines públicos".