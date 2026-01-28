Perico apuesta a modernizar el sector de la producción

Con el foco puesto en la modernización de la producción, se realizó el Primer Foro Económico y Productivo 2026 en Ciudad Perico, donde representantes de los sectores público y privado marcaron una hoja de ruta frente al nuevo escenario político y económico del ámbito nacional e internacional.

En representación del Gobierno provincial, encabezó el foro la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, quien ponderó el empuje y el compromiso del empresariado y la importancia de estos espacios para fortalecer la articulación público - privada.

En este sentido el presidente del Consorcio de Empresarios del Parque industrial de Perico, Héctor del Carril, destacó la iniciativa de la comuna local y de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy en organizar estos espacios de análisis y debate, para construir en conjunto una hoja de ruta para mejorar la competitividad de la producción. En la oportunidad el empresario también anunció que este año el parque contará con un depósito fiscal que le permitirá a las empresas fortalecer sus operaciones comerciales.

Por su parte, el secretario de Producción e Industria de Perico, Martín Llanos, puso énfasis en la necesidad imperiosa de avanzar en la modernización del sector productivo, que es clave para asegurar un crecimiento sostenible de la producción y la generación de empleos de calidad, frente a un mundo cada vez más competitivo.