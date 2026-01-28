20°
28 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cine Club de Capec
Dirección General de Investigaciones
Barrio Gorriti
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Santa Fe
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
deporte social
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña
Cine Club de Capec
Dirección General de Investigaciones
Barrio Gorriti
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Santa Fe
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
deporte social
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1490.00

3884873397
PUBLICIDAD
Alto Comedero

Edificio para la Dirección de Educación municipal

Está en el predio de la escuela Marina Vilte y se refacciona.

Miércoles, 28 de enero de 2026 00:00
BUEN RITMO | LAS REFACCIONES AVANZAN PARA LA QUE SERÁ LA NUEVA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

La comuna capitalina avanza con importantes obras de refuncionalización de un edificio ubicado en el predio donde se emplaza la Escuela "Marina Vilte", en Alto Comedero, donde próximamente funcionarán las oficinas de la Dirección de Educación del Municipio, fortaleciendo así el eje educativo y social del sector.

Al respecto, el intendente Raúl Jorge destacó la coherencia de concentrar los espacios vinculados a la educación municipal en un mismo ámbito, señalando que "nosotros entendemos que tenemos que complementar y ser totalmente lógicos con nuestra escuela Municipal Marina Vilte, nuestro gran espacio educativo a nivel ciudad, el único que tiene el municipio, y que es coherente tener la Dirección de Educación muy cercana al edificio. Hoy, las oficinas de dicha dirección municipal funcionan en la calle Tumusla, y esto no cobra sentido cuando necesitamos tenerlo más cerca de nuestros estudiantes, de nuestro colectivo educativo que está en la Marina Vilte. Así que se están terminando todas las obras de adecuación de los espacios, y seguramente, a mediados de febrero vamos a estar con ese edificio para poder integrarlo ya también a la red de trabajos sociales, educativos que hace el municipio".

El director de Planeamiento Urbano, Marcos Santos, dijo que hubo que hacer reajustes en las cubiertas del edificio.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD