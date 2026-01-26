25°
26 de Enero,  Jujuy, Argentina
Tilcara
barrio Punta Diamante
Barrrio Malvinas Argentinas
barrio La Viña
Investigadores del Conicet
Feria Tecnológica
LIGA PROFESIONAL
transportista
Pinamar
Fórmula 1
Tilcara

Verano con la comunidad Ayllu Mama Qolla

Se brindan clases de apoyo y talleres de promoción de la lectura.

Lunes, 26 de enero de 2026 00:00
RECREACIÓN | PARA COMPARTIR Y DIVERTIRSE.

La comunidad originaria Ayllu Mama Qolla lleva adelante su colonia de vacaciones desde el pasado 5 de enero y se extenderá hasta el próximo 6 de febrero. El programa tiene como sede las instalaciones de la Biblioteca Popular de Tilcara.

ORIENTACIÓN | PARA LOGRAR LOS PROYECTOS.

El proyecto surge como un espacio de contención y desarrollo integral para la niñez de la localidad, funcionando de lunes a viernes en el horario de 8 a 13. Con el objetivo de garantizar el bienestar de los asistentes, la institución provee diariamente servicios de desayuno y almuerzo.

La propuesta se distingue por una currícula que equilibra la educación formal, el arte y las actividades de integración y esparcimiento al aire libre.

EXPRESIÓN | LOS TALLERES PROPONEN DISTINTAS ALTERNATIVAS.

 

