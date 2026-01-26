Verano con la comunidad Ayllu Mama Qolla

La comunidad originaria Ayllu Mama Qolla lleva adelante su colonia de vacaciones desde el pasado 5 de enero y se extenderá hasta el próximo 6 de febrero. El programa tiene como sede las instalaciones de la Biblioteca Popular de Tilcara.

El proyecto surge como un espacio de contención y desarrollo integral para la niñez de la localidad, funcionando de lunes a viernes en el horario de 8 a 13. Con el objetivo de garantizar el bienestar de los asistentes, la institución provee diariamente servicios de desayuno y almuerzo.

La propuesta se distingue por una currícula que equilibra la educación formal, el arte y las actividades de integración y esparcimiento al aire libre.