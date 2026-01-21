Se pone en valor el trabajo de las hilanderas

El Enero Tilcareño programó una actividad muy atractiva que tendrá nuevamente como protagonistas a las mujeres artesanas del pueblo, es el Encuentro y concurso de hilanderas. Esta previsto para hoy desde las 14 en la plaza "Coronel Manuel Alvarez Prado".

Allí se reunirán para demostrar la labor que cumplen manteniendo vigente una vieja costumbre como parte de la identidad. Es sin dudas una reivindicación de ellas por su trabajo, que lo abordan como la base de su economía diaria y la cultura de las comunidades del pueblo quebradeño.

El municipio no sólo se ocupa de organizar este tipo de actividades a beneficio de las hilanderas tilcareñas en tiempo de temporada alta, también se interesa en tratar de nuclearlas a lo largo del año con el objetivo de construir un sistema de su producción y ventas, posibilitando la trazabilidad de sus trabajos y capacidad de gestión.

Las artesanas de Tilcara no en vano fueron y continúan siendo el sustento de muchas familias, y en ese transcurso fueron también transmitiendo la tradición de generación en generación, a través de la enseñanza oral y del trabajo compartido que se podrá observar hoy en la plaza central del pueblo.