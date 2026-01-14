Palpalá abre su balneario

Con el objetivo de brindar una alternativa recreativa accesible para los vecinos durante el receso estival, la Municipalidad de Palpalá anunció la apertura oficial de la temporada 2026 en el Balneario Municipal "23 de Agosto".

Tras una semana de intensas labores de acondicionamiento y puesta en valor, el predio ubicado sobre la avenida Evaristo Carriego (barrio Carolina) estará listo para recibir a grandes y chicos. Por disposición del Ejecutivo municipal, las jornadas de hoy y mañana tendrán acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

Requisitos de ingreso

Durante estos días de apertura especial, los vecinos podrán disfrutar de las instalaciones en el horario de 14 a 19. Para garantizar la seguridad sanitaria de los asistentes, se mantendrá la revisión médica obligatoria, la cual también será gratuita.

Es requisito indispensable el uso de traje de baño para acceder al área de natación.

A partir del viernes 16, el balneario funcionará en sus horarios habituales: De martes a domingo, desde las 10. Ingreso a la pileta de 14 a 19.

Conscientes de la situación económica, el municipio fijó tarifas accesibles para mayores $5.000 y para menores (hasta 12 años) $2.500.

El complejo "23 de Agosto" se consolida como una de las mejores opciones para quienes veranean en la ciudad, ya que ofrece una infraestructura completa que incluye asadores habilitados durante todo el día, polideportivo, canchas, juegos infantiles y un amplio espacio verde con sombra natural.

"Esta es una propuesta pensada para que la familia palpaleña tenga un espacio seguro, cómodo y cerca de casa para disfrutar de las vacaciones", señalaron desde la organización.