Reafirmación de la cultura en el Festival de la caja y de la copla

La comunidad de Rodero (a casi 20 kilómetros de Humahuaca) el sábado pasado congregó a copleras, cajeros y erquencheros celebrando la proximidad del carnaval y reafirmando la vigencia del canto ancestral en esa zona de la Quebrada en el XL Festival de la caja y de la copla.

Desde diferentes poblados de la región y también de la Puna y la vecina Salta llegaron con sus tonadas y su vestimenta para manifestarse alegremente en medio de una belleza paisajística increíble que posee el pequeño vallecito norteño.

La convocatoria musical que forma parte del Alborozo Humahuaqueño pone de manifiesto la identidad cultural de los pobladores de esa zona y el interés de los pobladores de Humahuaca en proteger la herencia que caracteriza a la región.

Karina Paniagua, intendente de Humahuaca estuvo participando en el festival cantando sus coplas en las ruedas de solistas y cuadrillas durante la tarde, y compartiendo la tradicional chicha de maíz (bebida ancestral de los pueblos norteños).

La celebración pre carnavalera también se destacó durante la ceremonia de agradecimiento y chaya de la Pachamama, con la serpentina y el papel picado; además de los ramitos de albahaca infaltables en estas festividades populares de los pueblos originarios de la Quebrada.

Para el próximo fin de semana el Alborozo Humahuaqueño tiene previsto el 17 desde las 10 en la comunidad de Chorrillos, el XXV Festival del queso y la cabra; y al día siguiente el inicio de las celebraciones religiosas por la fiesta patronal de la Prelatura de Humahuaca, con la procesión a Caleta con la imagen de la Virgen peregrina de la Candelaria, partiendo a las 6 desde la Iglesia Catedral.

En esa misma jornada pero desde las 9 en la comunidad de El morado (en San Roque, a uno 6 kilómetros al sur de Humahuaca) se desarrollará el 1° Festival del antigal.