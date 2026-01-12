En Tilcara se realizó Jallalla Warmi, la fiesta de género

El encuentro de mujeres cantoras e instrumentistas Jallalla Warmi se convirtió en uno de los espectáculos de música, expresada en todas sus vertientes, más importante que posee el Enero Tilcareño.

En la jornada de ayer concentró la atención de tilcareños y los turistas que visitan la villa veraniega, con una muestra de presentación en la plaza central entre la mañana y el mediodía, en la tarde con un pasacalle por el casco céntrico y finalmente el espectáculo central.

VIENTISTAS | JÓVENES SIKURERAS DEL GRUPO WARMINAKA SIKURI, DE CÓRDOBA.

Ana y Cristina Paredes, Brenda Mamani y Micaela Chauque estuvieron al frente de su organización con la colaboración de la intendente Sonia Pérez, quien además de ser coplera de los Valles, es una defensora de la expresión musical femenina, como de sus manifestaciones culturales y populares.

Este año llegaron hasta Tilcara la Compañía de Danza Arte Argentino, Voz del Zenta, Lataty, Fabiana Romero, La Creciente, Andrea Mamondes, Nora Biscaglia (Niña chaqueña), la Agrupación Cultural Virgen de la Candelaria, Ñawpa Yupikuna, Paula Marzano, Killari, María Mendoza, La Violetera, Ballet Jujuy Coya y Suyay Trío, entre otras.

DESTACADAS | MICAELA CHAUQUE, SONIA PÉREZ, KUSIKILLA Y ÑAWPA YUPIKUNA.

El encuentro abrió también la posibilidad a mujeres artesanas, diseñadoras, escritoras, pintoras, emprendedoras pudieran dar a conocer sus producciones, que fueron muy bien aceptadas por su originalidad.

La plaza central del pueblo fue escenario para que se expresaran sobre sus cultura e identidad.