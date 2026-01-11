El viernes, en la casilla de turismo de Abra Pampa, ubicada sobre la ruta nacional 9, se realizó la presentación oficial de los Festivales de la Puna 2026, en el marco del lanzamiento del Turismo Intercomunitario.

El encuentro reunió a autoridades y representantes de las comunidades de Yavi, Puesto del Marqués, Tabladitas, Pozuelos, Casabindo y la anfitriona Abra Pampa, quienes dieron a conocer una nutrida agenda cultural que se desplegará durante enero y febrero en distintos puntos de la puna jujeña, con propuestas de música, gastronomía y artesanías.

Andrés Quispe, referente de Pozuelos, invitó a participar de la 32° edición del Festival del Cordero, que se celebrará el 31 de este mes desde las 10. El evento rendirá homenaje a la cultura ovina con platos típicos y contará con la 2° edición del Concurso de Cordero a la Estaca, además de presentaciones de grupos folclóricos y cuadrillas de copleros.

El comisionado Ariel Cusi y el director de Cultura Jorge Tolaba anunciaron la 42° edición del Festival del Queso, la Doma y el Folclore, el 7 y 8 de febrero. Allí, los visitantes podrán degustar quesos frescos y maduros, productos que nacen del trabajo paciente de las familias puneñas. La doma y la música popular se entrelazarán con la presencia de artistas como "Alma Chaqueña" y "Sonido Máster", en un escenario donde la tradición se vive con orgullo.

Los comuneros René Liquín y Santiago Figueroa convocaron a la 12° edición del Festival de la Señalada de la Llama y Mejoramiento Genético, programado para el 7 de febrero en Tabladitas, a 10 km de Abra Pampa por Ruta Provincial 72. En este festival se realiza la ceremonia ancestral de la señalada, que marca la pertenencia de los animales, se convierte en un ritual comunitario que reafirma la relación profunda entre el hombre y la naturaleza en estas tierras altas.

Desde el histórico pueblo de Casabindo, Israel Bernardo Cusi y Alba Gutiérrez invitaron a la 2° edición del Festival de la Señalada y Marcada Taurina, a realizarse el 31 del corriente. Con un fuerte sentido religioso, recordaron que las vacas a marcar pertenecen a la Virgen de la Asunción. La celebración se realizará en coordinación con distintas comisiones, reforzando el espíritu comunitario que caracteriza a la puna.

Nadia Cruz, coordinadora del evento, anunció la 23° edición del Festival de la Copla y el Contrapunto, que tendrá lugar el 13 de febrero en Abra Pampa. Este encuentro, antesala del carnaval, se ha convertido en un espacio donde la juventud y todas las edades se apropian de la copla, ese canto ancestral que vibra en los cerros y que transmite la memoria de los pueblos.

El comisionado Luis Condori y la directora de Cultura Erica Vera, de Yavi, convocaron a disfrutar la 2° edición del Festival Veraniego de la Jineteada y el Folclore el 17 del actual, una celebración que promete reunir tradición y destreza en el corazón de la Puna. En su mensaje, resaltaron el invaluable patrimonio histórico de Yavi, un pueblo que conserva la magia de su arquitectura colonial de adobe y la memoria de haber sido sede del marquesado, testimonio vivo de siglos pasados. Asimismo, extendieron la invitación para el 8 de febrero, fecha en la que se llevará a cabo la 19° edición del Festival del Antigal en Yavi Chico, donde la música y las raíces ancestrales volverán a resonar entre las quebradas y montañas.

El director de Cultura de Abra Pampa convocó a celebrar con entusiasmo las bodas de oro del Festival del Huancar, que se vivirán el 23, 24 y 25 del corriente. La programación artística promete tres noches inolvidables: abrirán Los Kjarkas junto a Las 4 Cuerdas, mientras que el sábado será el turno del grupo femenino Bolivia y del carismático Lázaro Caballero. El cierre del domingo estará a cargo de Joaquín Sosa en el imponente Cerro del Huancar.

La presentación incluyó actuaciones de copleros, el ballet "Achalay" y el reconocido folclorista Abelardo "Cachito" Lamas, voz del conjunto "Los Infernales de Güemes". Cada comunidad montó su propio stand con artesanías, productos regionales y bebidas típicas, compartidas con los asistentes en un gesto de camaradería característico de la región.

El intendente de Abra Pampa, Ariel Machaca, expresó su gratitud hacia las comunidades por el compromiso demostrado en la preservación y fortalecimiento de la cultura regional, además explicó el propósito central de este lanzamiento: fortalecer la identidad local y tejer un circuito turístico que una a las comunidades de la Puna. La propuesta busca ofrecer a visitantes y pobladores una experiencia auténtica, donde la riqueza cultural se exprese en la música, la gastronomía y las celebraciones populares que dan vida al paisaje puneño. "Queremos que cada festival sea una ventana abierta a nuestras raíces, un puente que conecte pueblos y emociones", señaló, subrayando que la iniciativa apunta a consolidar la región como un destino que respira tradición y hospitalidad.

Asimismo, convocó a otras localidades a sumarse a esta iniciativa y entregó subsidios de $800 mil a cada comunidad del ejido municipal, destinado a la organización de sus festivales y propuestas turísticas.

Se prevé un amplio calendario

STAND DE CASABINDO | PROMOCIONÓ EL FESTIVAL DE LA MARCADA TAURINA.

El calendario de festivales de la Puna 2026 prevé: el 17 de este mes, en Yavi, la 2º edición del Festival Veraniego de la Jineteada y el Folclore; el 23, 24 y 25 también de enero, en Abra Pampa, 50º edición del Festival del Huancar; el 31 del corriente, en Pozuelos, 32º edición del Festival del Cordero y 2º edición del Concurso del Cordero a la Estaca, y también el 31 de enero, en Casabindo, 2º edición del Festival de la Señalada y Marcada Taurina.

En tanto que para el 7 y 8 de febrero, en Puesto del Marqués, estará la 45º edición del Festival del Queso, la Doma y el Folclore; el 7 de febrero, en Tabladitas, 12º edición del Festival de la Llama y la Señalada; el 8 de febrero, en Yavi Chico, la 19º edición del Festival del Antigal, y el 13 del mismo mes, en Abra Pampa, 23º edición del Festival de la Copla y el Contrapunto, finalizando de esta manera los encuentros culturales durante los festejos del próximo Carnaval Grande.