Alto Comedero

Maratón de innovación desde el próximo lunes

Se desarrollará en el Punto Digital "Jorge Cafrune".

Sabado, 10 de enero de 2026 00:00

La comuna capitalina lanzó una nueva edición de la Maratón de Innovación destinada a niños y niñas de entre 7 y 12 años. Las actividades comenzarán este lunes, en el Punto Digital "Jorge Cafrune" de Alto Comedero, de 10 a 11.30. Los cupos son limitados, por lo que se recomendó a las familias a inscribirse con anticipación.

Esta propuesta busca incentivar la creatividad, el aprendizaje lúdico y el uso de tecnologías desde temprana edad, en un espacio pensado para la recreación y la formación. Durante las jornadas, los participantes podrán disfrutar de actividades como creación de animaciones con Stop Motion, proyecciones de películas infantiles, juegos interactivos con Xbox y otras dinámicas recreativas especialmente diseñadas para estimular la imaginación.

El programa se desarrollará en el Punto Digital "Jorge Cafrune", ubicado en la esquina de avenida Snopek y Pampa Blanca del distrito Alto Comedero. Las actividades comenzarán el lunes 12 de enero, de 10 a 11.30, y los cupos son limitados, por lo que se recomienda a las familias inscribirse con anticipación.

Con esta iniciativa, el municipio reafirmó su compromiso con la educación digital y el acceso equitativo a herramientas tecnológicas, creando espacios de innovación accesibles para todos los sectores de la comunidad.

 

