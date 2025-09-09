Trabajadores nucleados a ATE se reincorporaron

El consejo directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy informó la reincorporación de los empleados que habían sido despedidos en la Comisión Municipal de Tumbaya. La resolución fue posible gracias a la firme gestión de la Seccional Humahuaca junto al consejo directivo provincial.

El consejo directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy informó la reincorporación de los empleados que habían sido despedidos en la Comisión Municipal de Tumbaya. La resolución fue posible gracias a la firme gestión de la Seccional Humahuaca junto al consejo directivo provincial.

"Este triunfo es producto de la lucha organizada y de la unidad de los trabajadores, que no permitimos que se avasallen nuestros derechos", manifestaron desde la conducción gremial.

Los trabajadores afectados se encontraban bajo la condición de jornal permanente, pero fueron "despedidos mediante una orden verbal del comisionado Martín Paz, quien además les negó la posibilidad de firmar la planilla de asistencia", explicaron. Ante esta situación, la organización sindical resolvió medidas de fuerza en defensa de los puestos de trabajo.

La protesta se concretó el pasado jueves 4 de septiembre, cuando la Seccional Humahuaca de ATE realizó un quite de colaboración con retiro a las 10 de la mañana, exigiendo la inmediata reincorporación de los despedidos y el cese de toda medida que implicara persecución laboral.

Tras la movilización y la presión gremial, los trabajadores fueron restituidos en sus funciones, lo que constituye un triunfo significativo en la lucha contra la precarización y los despidos.

Desde el gremio provincial remarcaron que ATE Jujuy continúa en pie de lucha para garantizar estabilidad laboral a todos los trabajadores del Estado para "la dignidad de la clase trabajadora no se negocia y ningún compañero debe quedar en la calle".

En el mismo sentido, la Seccional Humahuaca sostuvo: "La defensa de los puestos de trabajo es una prioridad, y continuaremos actuando en unidad y organización para garantizar los derechos de cada trabajador".