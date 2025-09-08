¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
8 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Oficina Móvil de Gestión
Producción
Atsa
Jujeños en el extranjero
Día de la industria
“Una casa llena de dinamita”
Alerta Amarilla
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Oficina Móvil de Gestión
Producción
Atsa
Jujeños en el extranjero
Día de la industria
“Una casa llena de dinamita”
Alerta Amarilla

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil 2025

Yuliana Morales es la nueva representante del Departamento Humahuaca

Daniel Salas
Lunes, 08 de septiembre de 2025 00:00
ELECTAS | YULIANA MORALES JUNTO A LAS PRINCESAS JUANA GERBI Y SELENA ZERPA, Y LAS DAMAS DE HONOR CANDELA VARGAS Y LUJÁN QUISPE.

Yuliana Morales y Agustín Chorolque, alumnos del Colegio Secundario N° 25 de Humahuaca, fueron electos embajadora y chico 10, respectivamente, del departamento de mismo nombre. La elección desarrollada el pasado viernes en el Complejo Juvenil "Virgen de la Candelaria" convocó al estudiantado de Humahuaca, El Aguilar, Hipólito Irigoyen, Tres Cruces y Uquía quienes de esta manera comenzaron a disfrutar de su festividad septembrina.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Yuliana Morales y Agustín Chorolque, alumnos del Colegio Secundario N° 25 de Humahuaca, fueron electos embajadora y chico 10, respectivamente, del departamento de mismo nombre. La elección desarrollada el pasado viernes en el Complejo Juvenil "Virgen de la Candelaria" convocó al estudiantado de Humahuaca, El Aguilar, Hipólito Irigoyen, Tres Cruces y Uquía quienes de esta manera comenzaron a disfrutar de su festividad septembrina.

Primera princesa fue nombrada Juana Gerbi, de la Escuela Provincial de Artes N° 3 de Humahuaca; y segunda princesa, Selena Zerpa, del Colegio Secundario N° 26 de Uquía; primera dama de honor, Candela Vargas, de la Escuela Normal de Humahuaca; y segunda dama de honor, Luján Quispe, de la Escuela de Educación Técnica N° 1 de El Aguilar. Primer paje fue proclamado Facundo Salas, de la Escuela Polimodal N° 8 de Humahuaca; y segundo paje, Catriel Cari, de la Escuela de Educación Técnica N° 1 de El Aguilar.

El jurado fue presidido por la embajadora provincial de los estudiantes 2024, Josefina Blanco. La elección fue organizada por el Colegio Secundario N° 26 de Uquía que recibió la colaboración del municipio humahuaqueño.

Durante el encuentro se produjo un encuentro de hinchadas, presentaciones artísticas a cargo de los alumnos de los colegios N° 25 y N° 26 y de la Escuela Normal; además de la actuación de Jesús Rojas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD