Reyna Trinidad Vera representará a Tilcara

En una noche llena de alegría, en el tinglado municipal de Maimará, Reyna Trinidad Vera fue electa embajadora departamental de Tilcara.

La acompañan como primera princesa, Caterina Monserrat Caliva; y como segunda princesa, Luciana Nicole Iris Quispe.

Además fueron distinguidas como damas de honor Lourdes Cunchila y Leila Maribel Viveros; mientras que la banda de miss simpatía fue para Camila Julieta Chuichuy.

Los pajes también brillaron con su baile y desfile. Como chico 10 se coronó a Thiago Contreras, de la Escuela Normal de Tilcara.

La velada fue una verdadera fiesta, con la participación de estudiantes, autoridades, docentes, familias y un público que colmó el lugar.

Hubo números artísticos de canto, coplas, danzas y presentaciones musicales a cargo de alumnos de las distintas instituciones educativas.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de la nueva corona, realizada por los emprendedores jujeños de Tacita de Plata Joyas.

La pieza, elaborada en plata tallada a mano por los orfebres Napoleón Marcelo Machaca y Magalí Arce, fue presentada como una obra única.

"Cada pieza se diseña con historia, alma y simbolismo, inspirada en la cultura, paisajes y tradiciones de Jujuy", expresó Napoleón Machaca al momento de la entrega.

Los estudiantes del departamento Tilcara disfrutaron a pleno el encuentro, al igual que las candidatas al cetro departamental.

El público también estuvo a la altura del acontecimiento celebrando esta fiesta de la juventud y el estudiantado que va más allá de una distinción.

Los electos de Tumbaya

TUMBAYA | LA REINA YASMÍN MÉNDEZ NOGUEIRA JUNTO A DANA ARJONA, ELI ESPÍNDOLA, GEORGINA PUCA Y JESÚS LUZCO.

En el lejano pueblito de Carrizal se congregaron los estudiantes del departamento Tumbaya para la elección de la embajadora. En la oportunidad fue electa Yasmín Méndez Nogueira, del Bachillerato Nº 18 de Purmamarca.

Fueron proclamadas princesas Dana Arjona, de la Escuela Provincial Agrotécnica Nº 9 de la localidad de El Moreno; mientras que Eli Espíndola, de Volcán, segunda princesa. Asimismo, Georgina Puca, de la localidad de San Miguel de los Colorados, fue distinguida como dama de honor. En la fría velada Jesús Luzco fue electo chico 10, por lo que representará a los estudiantes del departamento Tumbaya el 21.