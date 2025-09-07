¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
7 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda Estudiantil 2025
La opinión
elecciones
Supercopa Argentina
Liga Jujeña
Motociclismo
Copa País
Trekking
PATÍN ARTÍSTCO
deporte adaptado
Onda Estudiantil 2025
La opinión
elecciones
Supercopa Argentina
Liga Jujeña
Motociclismo
Copa País
Trekking
PATÍN ARTÍSTCO
deporte adaptado

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil 2025

San Antonio elige representante

El esperado evento por la comunidad será libre y gratuito.

Domingo, 07 de septiembre de 2025 06:36
La reina 2024 Carmen Castro | junto a Antonela Ximena Díaz y Melani Ludmila Zalazar, y los candidatos a paje 10.

Una fiesta de belleza, juventud y tradición iluminará hoy la plaza central General San Martín de San Antonio con la elección de su nueva representante departamental. El encuentro comenzará a las 18 con entrada libre y gratuita.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una fiesta de belleza, juventud y tradición iluminará hoy la plaza central General San Martín de San Antonio con la elección de su nueva representante departamental. El encuentro comenzará a las 18 con entrada libre y gratuita.

Carmen Roxana Celeste Castro, entregará su corona 2024 a una nueva soberana. Este año, dos jóvenes compiten por el título, cada una con la ilusión de representar a su gente: Antonela Ximena Díaz, del Colegio Secundario N° 35 de Los Alisos y Melani Ludmila Zalazar, del Bachillerato Provincial N° 17 "General Manuel Belgrano".

Pero la alegría no se detendrá allí. El evento también incluirá la elección de Paje 10, un espacio lleno de color y coreografías espectaculares, donde los candidatos deleitarán al público con su talento y carisma. Sin duda, será una tarde inolvidable para celebrar la juventud y la cultura de San Antonio.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD