San Antonio elige representante

Una fiesta de belleza, juventud y tradición iluminará hoy la plaza central General San Martín de San Antonio con la elección de su nueva representante departamental. El encuentro comenzará a las 18 con entrada libre y gratuita.

Una fiesta de belleza, juventud y tradición iluminará hoy la plaza central General San Martín de San Antonio con la elección de su nueva representante departamental. El encuentro comenzará a las 18 con entrada libre y gratuita.

Carmen Roxana Celeste Castro, entregará su corona 2024 a una nueva soberana. Este año, dos jóvenes compiten por el título, cada una con la ilusión de representar a su gente: Antonela Ximena Díaz, del Colegio Secundario N° 35 de Los Alisos y Melani Ludmila Zalazar, del Bachillerato Provincial N° 17 "General Manuel Belgrano".

Pero la alegría no se detendrá allí. El evento también incluirá la elección de Paje 10, un espacio lleno de color y coreografías espectaculares, donde los candidatos deleitarán al público con su talento y carisma. Sin duda, será una tarde inolvidable para celebrar la juventud y la cultura de San Antonio.