Capacitaron a sector comercial de Perico en inteligencia artificial

Con una gran participación de comerciantes y emprendedores, se llevó a cabo en Perico una capacitación sobre "Inteligencia artificial aplicada al marketing digital", para potenciar los negocios en ese sector del valle jujeño.

Organizada por la Cámara Pyme de Jujuy, con el apoyo de la Municipalidad de Perico, la capacitación le permitió a la gran asistencia adquirir conocimientos sobre la aplicación de la IA en campañas de marketing reales, crear contenidos y mejorar conversiones, medir impacto y ajustar estrategias en tiempo real, desarrollar campañas, entre otras herramientas y estrategias.

"El sector comercial de Perico es uno de los más importantes de la región, por su diversidad y emprendedores que no solo abastecen a la provincia sino a gran parte del país", destacó el secretario de Producción e Industria de la comuna, Martin Miguel Llanos.

Al mismo tiempo indicó: "Entendemos que el marketing digital dejó de ser una tendencia para convertirse en una necesidad. Lo comprueban tanto las grandes empresas como los pequeños emprendedores que con las herramientas adecuadas logran competir y ganar terreno en un mercado cada vez más exigente", señaló.

"Por esta razón, para nosotros este tipo de capacitaciones son claves para ayudar a nuestros comerciantes y emprendedores a ser más competitivos y potenciar sus negocios. Por eso estamos muy agradecidos con la Cámara Pyme por este gran apoyo que nos brindan", dijo el funcionario.

Por su parte el titular de la Cámara Pyme, Jorge Conde, indicó: "Nuestro objetivo es claro: acercar conocimiento, innovación y oportunidades en toda la provincia, acompañando el crecimiento de los emprendedores".