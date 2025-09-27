Incendio de 30 has cerca del Parque Potrero de Yala

Combatientes de Incendios Forestales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático se encuentran trabajando en un incendio de pastizales activo en el Cerro Azul, en cercanías al Parque Provincial Potrero de Yala, pero fuera del área provincial protegida.

El incendio afecta aproximadamente unas 30 hectáreas, y se encuentra a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones geográficas y climáticas de la zona dificultan la llegada de los combatientes por medios aéreos.

Al respecto, el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Marcelo Torrico, comentó que desde el último miércoles se está trabajando en este incendio, con cuadrillas que se acercaron al lugar luego de seis horas de caminata.

En el día de ayer, el jefe de la Base El Brete, Marcelo Alba, sobrevoló la zona para relevar el estado de situación y poder planificar las acciones que se van a llevar a cabo en las próximas horas, con la intención de que las cuadrillas continúen trabajando para la extinción del incendio.

En tanto, el director Torrico aprovechó la oportunidad para solicitar a la población no prender fuego bajo ningún punto de vista, ni para quemar residuos, restos de poda o por cualquier otro motivo, teniendo en cuenta que la provincia se encuentra en temporada alta de incendios forestales.

Además, recordó que estas prácticas están reguladas y penalizadas por la normativa legal vigente.

Para denunciar un incendio forestal en la provincia de Jujuy, se debe llamar inmediatamente a los siguientes números de emergencia: 4271971, 911, 100, 103.

En redes sociales, pobladores de Lozano, desde donde se puede ver el incendio, expresaron su preocupación por el avance del fuego y el daño ambiental provocado. También expresaron que el fuego está destruyendo el hábitat de una avifauna en grave peligro de extinción, lo que agrava el impacto ambiental y genera alarma en la comunidad.