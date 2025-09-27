Entrega de árboles nativos a espacios de la Prelatura

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, visitó dos espacios dependientes de la Prelatura de Humahuaca, en la localidad homónima, dedicados al trabajo, atención y recreación de promotores ambientales y ancianos.

En la oportunidad, hizo entrega de ejemplares de árboles nativos destinados a un programa de forestación, y equipamiento para mejorar el servicio que ofrecen.

Destacó el trabajo de todos los equipos que forman parte de ambas instituciones: "Son una comunidad fraterna, una familia, con un gran compromiso y empatía", destacó.

Recolección en San Pedro

El próximo miércoles, de 9 a 14, se realizará un "megaevento ambiental" en la ciudad de San Pedro, en que se recolectarán residuos reciclables y especiales.

El lugar de acopio será en avenida 25 de Mayo esquina Jujuy del barrio 23 de Agosto ("Boulevard de Agua"), la citada ciudad ramaleña. Allí se podrá acercar residuos reciclables, aparatos eléctricos y electrónicos (Raee), pilas en desuso, neumáticos fuera de uso, aceites vegetales usados (Avu), medicamentos vencidos o en desuso, colillas de cigarrillo y vapeadores desechables.

Además del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, el evento está organizado por la empresa Girsu y la Municipalidad de San Pedro (Dirección de Ambiente y Recursos Naturales).