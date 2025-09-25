Libertador contará con réplicas de Lola Mora

En la ciudad de Libertador General San Martín se vivió una jornada inolvidable para la cultura y la educación. En el auditorium de la Escuela Técnica "Herminio Arrieta" se anunció oficialmente que la Escuela Provincial de Artes Nº 3 "Lola Mora" recibirá réplicas de las obras de la reconocida escultora tucumana, constituyéndose en un nuevo espacio de patrimonio cultural para toda la comunidad.

El anuncio estuvo a cargo de Ramiro Tejeda, secretario de Planificación de la provincia, quien destacó la importancia de acercar estas obras al pueblo, además agradeció al gobernador Carlos Sadir por permitir poder contar con réplicas del patrimonio jujeño en la Escuela Lola Mora. "Este es un paso fundamental para revalorizar la historia y el legado de esta gran artista", expresó en su presentación.

Cabe recordar que recientemente se realizó el traslado de las obras originales desde la Casa de Gobierno de Jujuy hacia el Museo "Lola Mora", diseñado por el prestigioso arquitecto César Pelli, contratado por el exgobernador Gerardo Morales para concretar este proyecto que pone en valor la figura de la artista.

“LA LIBERTAD” Y “LA PAZ” | SERÍAN LAS OBRAS DESIGNADA PARA LA ESCUELA.

Lola Mora, considerada una pionera en la escultura argentina y latinoamericana, tuvo una relación estrecha con Jujuy gracias a Benjamín Villafañe, quien siendo diputado nacional en 1921, solicitó las esculturas para la provincia y, posteriormente, siendo gobernador, contrató a la artista para desarrollar un plan urbanístico en San Salvador de Jujuy.

La velada tuvo un clima de gran emotividad y contó también con la presentación de la obra teatral "Lola Mora, una pasión", del escritor ledesmense Alejandro Carrizo. La puesta en escena, interpretada por las actrices Cecilia Calvo, Gisela Tabacman y Victoria Galeano, fue ovacionada por el público presente, que colmó el auditorio.

El evento fue posible gracias a la articulación de múltiples instituciones y funcionarios, el secretario de Cultura de la provincia, José Bárcena, su directora Gisela Arias, el director de la institución Walter Valdiviezo y Sergio Castanetto, quien facilitó el espacio.

Con este anuncio, la comunidad educativa de la Escuela de Artes Lola Mora y toda la ciudad de Libertador se acercan un paso más al sueño de consolidar un espacio que preserve y difunda el legado de una de las artistas más importantes de nuestro país.

"La Libertad" y "La Paz" serían las obras que estarían llegando a la escuela que lleva el nombre de la artista tucumana.