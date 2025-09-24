°
Municipios

Más de 100 turnos gratuitos para la castración de mascotas este jueves

La Municipalidad de la capital jujeña continuará su campaña de castración masiva de mascotas los jueves, ofreciendo 120 turnos gratuitos para este jueves 25 de septiembre

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 21:19
Continúa la campaña de castración masiva, ahora de forma gratuita

El municipio capitalino informó que se dará continuidad a la campaña de castración masiva de mascotas que se desarrolla cada jueves en distintos puntos de la ciudad, con la novedad de que los turnos otorgados para este jueves 25 serán totalmente gratuitos.

En total se entregarán 120 turnos distribuidos de la siguiente manera:

  • Centro Modelo 1 (Santa Rosa), 45 turnos

  • Centro Modelo 2 (Alto Comedero), 45 turnos

  • 18 Hectáreas, 15 turnos

  • 14 Hectáreas, 15 turnos

  •  CPV “General Arias” del barrio Kennedy, 30 turnos

En este sentido, la directora de Zoonosis, Jimena Saez, explicó que la gente tiene que ir a los distintos centros que tiene el municipio y se les otorgará el turno de manera gratuita, con los mismos requisitos: certificado de vacunación antirrábica vigente, y que las mascotas sean mayores a 6 meses y menores a 8 años de edad

Finalmente recordaron que es necesario, visitar la página oficial de la Municipalidad www.sansalvadordejujuy.gob.ar para verificar los días y en qué lugar específicamente se realizará la vacunación y la campaña de castración.

