Estudiantes puneños rurales también celebraron su día

Los alumnos del Colegio Secundario N° 19 de Casabindo y del Colegio Secundario N° 22 de Cochinoca celebraron el Día del Estudiante y la llegada de la primavera durante una festividad, junto a la Dirección de Juventud y Empleo de la Municipalidad de Abra Pampa, a cargo de Juan Chaparro.

Durante la jornada los jóvenes de los diferentes cursos intervinieron en juegos recreativos que les permitieron fortalecer los lazos de compañerismo y amistad; también participaron los directivos y docentes quienes días anteriores también estuvieron de celebración por el Día del Profesor.

La iniciativa del funcionario municipal posibilitó que los estudiantes de la zona rural también tuvieran su celebración en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que se desarrolla en esta capital.

"La distancia y la exigencia económica que les demanda trasladarse a la capital jujeña les imposibilita apreciar la Fiesta de los Estudiantes. Por esas razones decidimos acompañarlos con esta actividad en la cual se divirtieron mucho y se sintieron contenidos", señaló Chaparro.

El funcionario llegó a ambas comunidades llevando gaseosas que compartieron los alumnos en el almuerzo y también accesorios electrónicos (parlantes, auriculares, pendrives y otros) que sorteó entre el estudiantado, que agradeció la atención del municipio.

"Fueron jornadas muy divertidas e inolvidables las que vivenciaron los estudiantes en su ámbito, que a pesar de las condiciones se esfuerzan por estudiar y progresar para ayudar a sus familias", agregó Chaparro.

Aparte la dirección organizó la pintada y diseños de murales en el anfiteatro municipal a cargo los alumnos del 5to. año, y el 17 acompañó a los alumnos de los séptimos grados, quienes presentaron sus camperas de egresados.

Para mañana y el martes organizó un espectáculo para toda la familia denominado Pasaje de Murgas, donde intervendrán los estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario a partir de las 19 en calle Sarmiento; el cierre de las celebraciones estudiantiles será el próximo 27 con la Bienvenida Primavera.

Además el municipio colaboró con todo el estudiantado secundario donándoles packs de gaseosas que compartieron en los almuerzos por el Día de la Primavera, en sus respectivos establecimientos educativos junto a sus profesores y directivos, quienes los instaron a seguir sus estudios y alcanzar la meta a fin de año.