En Perico esta tarde será la Fiesta Provincial de la Frutilla

Celebrando el apogeo de la producción frutillera hoy desde las 15 (hasta las 22) en la plaza central de Perico se realizará la Fiesta Provincial de la Frutilla como una propuesta para facilitar el acceso de la exquisita fruta de temporada y sus derivados a la familia jujeña y visitantes.

La convocatoria fue considerada como muy importante para esa comuna con el objetivo de revalorizar la producción local, fortalecer la identidad cultural de la región y fomentar el desarrollo económico de productores, emprendedores, artesanos y gastronómicos, y fortalecer el movimiento económico generado en la región.

Durante la jornada se producirá un encuentro comunitario, habrá espectáculos artísticos, se habilitará una feria productiva, también se abrirán stands de emprendedores, se elegirá la Embajadora Provincial de la Frutilla, y se concretarán otras propuestas turísticas que generan la atención de visitantes.

Silvina Rodríguez, secretaria de la Producción del municipio periqueño especificó que con la Fiesta se quiere promover la producción frutillera de la zona como símbolo productivo de la provincia; potenciar el turismo cultural y gastronómico de la región; impulsar la economía local mediante la participación de emprendedores, artesanos y productores; y ubicar a la comuna como eje principal de desarrollo y producción de la frutilla.

En el espacio público se habilitarán stands de productores de frutilla (con venta de la fruta fresca y derivados), stands de emprendedores gastronómicos y pasteleros (ofreciendo alfajores, repostería y comidas regionales), habrá también una feria artesanal (en los rubros tejidos, cerámica, madera, bijouterie, licores y vinos), y se elegirá la Embajadora Provincial de la Frutilla.

Entre las actividades complementarias previstas para la jornada, figuran la realización de los concursos La mejor receta con frutilla, y Mejor stand de frutilla; a la vez se realizarán sorteos; y el Inta en un espacio definido realizará una exposición y brindará asesoramiento a productores.

A las 16 será el acto inaugural oficial con presencia de autoridades, posteriormente se presentarán cuerpos de danzas nativas y andinas, a las 17.30 comenzará la elección de la Embajadora de la Frutilla, para las 19 se previó un espectáculo musical, a las 20.30 se coronará a la embajadora provincial, seguidamente se entregarán los premios Delicias de frutilla 2025 a los emprendedores ganadores, y a las 21 concluirá la fiesta con un espectáculo.