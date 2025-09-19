Perico: Escándalo institucional por sospechas de corrupción

El ciudadano de Perico no sale del asombro y el estupor provocado por su intendente Rolando Ficoseco, cuando ayer les dijo públicamente a sus concejales que vayan a aclarar ante la Justicia las acusaciones por supuestos actos de corrupción y "si tienen dignidad, que renuncien".

La crisis institucional estalló el lunes cuando el interbloque Partido Justicialista - Primero Jujuy en la Cámara de Diputados se trasladó a esa ciudad y en conferencia de prensa denunció irregularidades en el Concejo Deliberante y los supuestos casos de corrupción involucrando a los ediles Sergio Ríos, Ismael Tacacho, Enrique Rojas, Cristian Valdiviezo (presidente del Cuerpo) y Miguel Farfán.

Pero las acusaciones no sólo fueron para "Mano negra" (como ahora lo señalan al grupo de 5 concejales), también hubo para el Ejecutivo municipal por quien no tuvieron piedad rebajándole su envestidura y tratándolo como uno más del triste montón.

Fue tal la bronca de Ficoseco por las expresiones vertidas ese día por los diputados Carlos Haquim y Rubén Rivarola; y los concejales Walter Cardozo, Anahí Juárez y la destituida Mónica Sánchez, que en la jornada del miércoles en la plaza central brindó su conferencia acompañado (y respaldando) a los acusados.

"Nadie tiene derecho a embarrar gente que piensa de otra manera y le pone ganas a Perico", comenzó diciendo, mientras los ediles como que se hacían los distraídos y entre ellos estaba la concejal Margarita Tejerina quien asumió en reemplazo de Sánchez, seguramente pensando: "íAy Dios!, íen qué me metí!".

Evidentemente molesto, se refirió a Cardozo como el "hombrecito" que "quiere parar el progreso de nuestra ciudad" además de manchar gente y empresarios "que ayudan a los periqueños".

El "hombrecito", "no es digno de ser periqueño" y "es mala palabra para nosotros", afirmó, luego apuntó que Perico "tendría que estar mucho mejor si ayudaría".

Terminada su catarsis se ocupó del "circo" (el interbloque) donde "están todos los payasos tratando de intervenir la municipalidad" y "acusando a nuestros concejales", pero "ya les tocará a ellos y hablarán por sí solos".

Muy, pero muy llamativamente, y sin que hubieran pasado siquiera 24 horas desde que se despachó contra Cardozo y el interbloque, ayer volvió a reunir a los medios para decir lo menos esperado y provocar un shock institucional que descolocó a la ciudadanía, incluso a quienes venían siguiendo de cerca la situación.

Esta vez optó por una oficina dentro del edificio municipal y estar acompañado por Fernanda Azcurra (secretaria de Planificación e Infraestructura), Javier Giubergia (jefe de Gabinete), Pablo Morales (asesor legal) y César Rodríguez (secretario de Gobierno).

En todo momento Ficoseco mantuvo la cordura, estuvo visiblemente dolorido y reflexivo, claramente como si hubiera sido víctima de un engaño.

"Cuando hay una sombra de sospecha, primero debe aclararse el tema, por eso me puse a disposición de la Justicia y como soy un hombre republicano dejaré que actúe. También el Concejo Deliberante tendrá que rendir cuentas", expresó.

Luego anunció que mediante el Decreto N° 508 declaraba desierta la obra del centro comercial en la zona del parque El retorno como consecuencia de la viralización de unos audios en los cuales, supuestamente los ediles citados anteriormente estarían arreglando sobornos a su favor para agilizar la construcción.

Aclaró las veces que pudo que está "totalmente limpio" y aseguró que no participó "absolutamente en nada, ni con los empresarios ni con los concejales", por lo que "cada uno aclarará su situación. Estoy muy enojado con el empresario y los concejales".

A los ediles les advirtió que tendrán que aclarar lo sucedido en la Justicia "y si tienen dignidad que renuncien", caso contrario "tarde o temprano le van a meter preso. Porque estas cosas no se hacen, es muy grave", lo ocurrido.

Reconoció que "la ira de estos días fue muy grande, no lo puedo creer, cuando hablé con el empresario le solicité claridad y transparencia", pero lo sucedido "nos paralizó".

Luego asumió la realidad que desconoció hasta el martes: "Lamentablemente esto se tiño de corrupción".

Frente Jujuy Crece no quiere riesgos en octubre

El miércoles en los oídos de Ficoseco aún retumbaba la acusación de la concejal Anahí Juárez al iniciar la conferencia del lunes: “El principal responsable de la crisis institucional, política y moral es el intendente”. Con la sangre en el ojo le contestó: “Yo estoy limpio, no tengo que esconder absolutamente nada”, luego parafraseando sobre la Constitución provincial nueva dijo que brinda fueros a “la lengua.

Por eso hay una chiquita que estira la lengua y habla tantas cosas fuera de lugar”. “No me escondo en cuatro paredes como lo hicieron ellos” y como lo haría ayer en la conferencia alrededor de las 11. “No necesito que me defienda nadie” porque “cuando uno está limpio se defiende solo”, afirmó. Juárez había agregado entonces: “Mientras el pueblo de Perico sufre, él eligió ponerse del lado de la corrupción y los negociados”.

Cardozo echó más leña al fuego esa media mañana: “No todos los que estamos en la función pública luchan con firmeza contra la corrupción”, en los audios “nombran tres o cuatro veces al intendente” quien regalaría “siete hectáreas en el Parque El retorno”. Los referentes del interbloque Partido Justicialista - Primero Jujuy, Carlos Haquim y Rubén Rivarola habían anunciado que ante la Justicia solicitarían la intervención del municipio y del Deliberante de esa ciudad; anteayer Ficoseco respondió: “Ya lo dije, estuvo el circo Soleil ahí con los payasos”. De manera amenazante expresó: “No les tengo miedo, tienen que contar con los números, ese sectorcito tiene 12 nada más”.

Lo que hicieron “es circo puro para juntar algunos votitos”. Sin embargo de Casa de Gobierno llamaron a Ficoseco pidiéndole que suelte a los ediles porque afectarían al Frente Jujuy Crece en el resultado de octubre.