Frente Primero Jujuy Avanza marca presencia en la Puna

Luego de sellar la unidad y conformar el Frente Primero Jujuy Avanza con el cual el peronismo jujeño intervendrá en las elecciones legislativas de octubre, en campaña electoral el candidato a diputado nacional Pedro Pascuttini recorre la provincia acompañado de los referentes del espacio, los diputados provinciales Rubén Rivarola y Carlos Haquim.

Anteayer en Abra Pampa congregó a la dirigencia y militancia que tiene como conductores al intendente abrapampeño Ariel Machaca y al comisionado municipal de Yavi, Antonio Borja, además de otros sectores que se llegaron desde Cangrejillos, Puesto del Marqués, Casabindo y demás comunidades de los alrededores.

Entre las principales cuestiones sobre la que ocuparon el tiempo, fue la decisión de profundizar una estrategia de unidad con vista a los comicios de octubre como a la elección general del 2027, de acuerdo a lo anunciado en oportunidad de presentar a los candidatos en el multitudinario acto de fines de agosto en esta ciudad.

A la dirigencia y militancia "les explicamos el por qué de la unidad acordada entre cuatro sectores peronistas: Hacemos, Gana Jujuy, Primero Jujuy y Jujuy Avanza, y por qué queremos fortalecer nuestro frente sumando a todo el peronismo disperso en la provincia a través de la candidatura de Pedro Pascuttini", señaló Verónica Valente, candidata a diputada nacional en segundo término.

Sin dudas que el encuentro sirvió para congregar a otros dirigentes de diversos espacios en la región que se alejaron de la organicidad del PJ por no comulgar con las decisiones dispuestas desde Buenos Aires, quienes expresaron su voluntad de sumarse y trabajar en el Frente Primero Jujuy Avanza por las candidaturas a diputados nacionales titulares de Pascuttini, Valente y Adrián Mendieta.

REUNIÓN | PASCUTTINI, ARIEL Y FACUNDO MACHACA, CELESTE CARI Y ALE APARICIO

Pascuttini "es un hombre que nunca estuvo en política partidaria pero siempre defendió lo que consideraba necesario del sector de los productores de tabaco. Por eso ha sido más de veinte años elegido dentro de la Cámara del Tabaco como presidente. Eso habla de una legitimidad bastante presente y con un candidato que es peronista pero nunca ha ocupado un cargo político", expresó la actual diputada provincial.

La Puna "nunca dejó de ser peronista, en muchos poblados el peronismo continúa de pie, como Humahuaca, donde la militancia impidió que nuestra doctrina se callara y está exigiendo mayor presencia de los candidatos como de los referentes del Frente. En poco tiempo estaremos de regreso en la Puna visitando a sus habitantes, demostrándoles que el peronismo en esa región no se perdió y persiste el sentimiento", agregó la candidata.

El peronismo jujeño aglutinado detrás de la Lista 501 del Frente Primero Jujuy Avanza busca consolidar una mayoría en la región y en la provincia que le permita ganar una banca en la Cámara baja, desde donde detener las políticas de ajuste del presidente Javier Milei. Por esa razón el espacio político representado en Abra Pampa por el intendente Ariel Machaca está trabajando con ese objetivo.

Rivarola y Haquim establecieron los lineamientos de la campaña que se intensificará en la región y remarcaron la importancia de ganar una banca que asegure la representación del espacio en la Cámara baja del Congreso nacional. Y a la vez garantizar la protección de los derechos de trabajadores, jubilados, pensionados, personas con discapacidad y estudiantes universitarios.

Con el objetivo puesto en octubre, el Frente Primero Jujuy Avanza consolida su estrategia para imponerse en las elecciones de medio término y fortalecer el proyecto político hacia el 2027, incorporando más sectores.