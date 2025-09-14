°
14 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Turismo en Jujuy

Inauguraron hotel y Centro de Interpretación Arqueológica

Se hicieron con aporte del Gobierno provincial, la Empresa Minera Pirquitas y la Comunidad Aborigen Santo Domingo.

Domingo, 14 de septiembre de 2025 00:00
ALEGRÍA | UN REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD ABORIGEN SAN ANTONIO ENTREGA UN PRESENTE AL MINISTRO POSADAS.

La Comunidad Aborigen de Santo Domingo, Rinconada, vivió el último viernes una jornada histórica con la inauguración del Hotel Comunitario y el Centro de Interpretación Arqueológica, espacios que se incorporan al corredor Ecoturístico Altoandino como nuevos hitos de identidad cultural y desarrollo turístico.

El acto contó con la presencia del ministro de Cultura y Turismo de la Provincia, Federico Posadas; el secretario de Turismo, Diego Valdecantos; el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, junto al equipo técnico del ministerio, quienes acompañaron a la comunidad en la puesta en marcha de este proyecto colectivo.

La obra comenzó a gestarse en 2020 gracias al trabajo articulado entre el Gobierno de Jujuy, la Empresa Minera Pirquitas y la propia comunidad local, y se concretó como una iniciativa que fortalecerá la identidad cultural, el vínculo con las raíces ancestrales y la oferta turística de la región.

Durante la celebración, se destacó la participación de autoridades provinciales, invitados de países de la comunidad andina y representantes de distintas comunidades de la región. La jornada incluyó un desayuno comunitario, feria de artesanos, acto protocolar, almuerzo y cierre festivo, en un clima de fraternidad y orgullo compartido.

Al respecto, el ministro Federico Posadas expresó: "Muy contento, muy emocionado de estar en Santo Domingo. Siempre es una alegría volver a encontrarme con amigos de cada comunidad. Aquí todo es más difícil y lo que se logra emociona más. Este centro de interpretación es la expresión de un trabajo articulado, de la síntesis de muchas voluntades y esfuerzos, de la mano de una provincia que vive la cultura viva con intensidad".

Con esta inauguración, se destacó, Santo Domingo reafirma su compromiso con el desarrollo del turismo comunitario y sostenible, potenciando su patrimonio cultural y arqueológico como motor de crecimiento para las futuras generaciones.

RP56 cerrada

La Dirección Provincial de Vialidad recordó que a partir de mañana, la ruta provincial 56 cerrará completamente al tránsito entre las localidades de Carahunco y La Mendieta por obras de repavimentación.

 

