Hoy habrá festival solidario por un pequeño de Palpalá

Hoy de 16 a 22, en el Estadio Olímpico Municipal de Palpalá, se realizará un festival para ayudar a un niño de esa ciudad que está en tratamiento en el hospital Garrahan de Buenos Aires. El evento, organizado por el grupo Patio Criollo del Arrabio, con el apoyo de la Municipalidad de Palpalá que lidera el intendente Rubén Eduardo Rivarola, contará con artistas locales como Marka Supay, Los Luceros, Matías Leites, batucadas, payasos, bailes latinos y ballets folclóricos. La entrada será un bono contribución de $2.000. Para colaborar, dirigirse al alias yani.vil (titular: Yanina de los Ángeles Villa).

La movida solidaria es a beneficio de Enrique Luna, con el firme objetivo de sumar fondos para costear los gastos de su tratamiento médico contra un tumor maligno, que se lleva adelante en el reconocido nosocomio. El evento se denomina "Mil Corazones por Enri".

Yolanda Maráz, abuela de Enrique, compartió la difícil situación que atraviesa su familia: "Mi nieto tiene 6 añitos y tiene un tumor del que lo operaron acá en el hospital de Niños. Luego, le detectaron un tumor maligno y un líquido alrededor, por lo que fue trasladado al hospital Garrahan en Buenos Aires para tratarlo. Allí le detectaron que le está creciendo el nuevo tumor, y ahora está recibiendo radiaciones con drogas más fuertes en el hospital Militar".

Asimismo, expresó su agradecimiento al intendente Rivarola por su apoyo: "Estamos organizando esta movida solidaria ya que tenemos muchos gastos en Buenos Aires. En principio, yo hacía rifas y lotas, pero ahora, como piden acompañamiento familiar, es doble el gasto. Me sugirieron acudir al intendente para solicitar ayuda, al cual agradezco porque me atendió bien y recibió con la mayor predisposición mi pedido. Me cedió el espacio del Estadio Olímpico Municipal para hacer el evento, y he recibido muchos mensajes de colaboración de artistas locales".

Por su parte, Miriam Peralta, a cargo de la organización del festival solidario, destacó el apoyo de la comunidad artística de Palpalá: "El año pasado ya hicimos un evento similar, y la gente no solamente de Palpalá, sino de toda la provincia, fue muy solidaria. El bono contribución sale 2 mil pesos. Empezamos con los chicos de la batucada, los payasos, los ballets de la zona, y cerramos con los chicos de Marka Supay. Estamos contentos por todos los músicos, todos los artistas, toda la familia que se acerca a sumar y a colaborar, toda la gente que está colaborando con los regalitos para el bono contribución".

Miriam también invitó a quienes no puedan asistir al evento a colaborar a través de una transferencia: "Para los que no puedan participar ni comprar el bono, hay un CBU para que colaboren. Y sino, tan solo el hecho de compartir también suma un montón. Estamos agradecidos al intendente Rubén Eduardo Rivarola y a Ezequiel Ortiz por la cesión del espacio y el sonido".

En un gesto de profunda solidaridad, Marcelo Copari, integrante del reconocido grupo Marka Supay, destacó la importancia de la colaboración entre artistas, el municipio, la familia de Enrique y los vecinos, que hacen posible la realización de este evento, y extendió una invitación a la comunidad de Palpalá para unirse en apoyo del pequeño. "Esta unión de esfuerzos es fundamental para el éxito de la iniciativa solidaria, será un espacio de alegría y encuentro familiar, con una programación diversa que incluye sorteos, payasos y múltiples entretenimientos, todo ello enmarcado en el ambiente festivo y carnavalero que caracteriza a la región" culminó el músico.

Finalmente, los organizadores invitaron a sumarse a la colecta por el pequeño Enrique, descontando una gran adhesión de los jujeños.