Municipio capitalino retomó la castración masiva de mascotas

La Dirección de Zoonosis del municipio capitalino retomó la campaña de castración masiva de mascotas, con el objetivo de reducir la sobrepoblación animal y contribuir significativamente a la salud pública. La iniciativa, esperada por los vecinos, se desarrollará todos los jueves hasta fin de año y contempla más de cien turnos semanales distribuidos en diferentes puntos de la ciudad.

Al respecto, Jimena Sáez, titular de la mencionada dirección municipal, expresó que "estamos reiniciando la campaña que tanto prometimos, estamos con treinta turnos aquí en el Centro Modelo 2 de Alto Comedero en el turno mañana, y para el turno tarde estaremos con otros treinta. Así también en Santa Rosa se entregan treinta turnos a la mañana y treinta turnos a la tarde, mientras que en Campo Verde treinta turnos en total", recalcó.

Esta iniciativa se plantea como una herramienta clave para reducir la cantidad de animales en situación de calle y evitar la reproducción indiscriminada. Sáez destacó que "esta campaña va a ser hasta fin de año, se llevará a cabo todos los jueves, ya que queremos llegar a un número significativo para poder bajar la sobrepoblación e impactar positivamente sobre la salud pública".

Para acceder a la castración, los propietarios de mascotas, en especial perros y gatos, deben solicitar un turno previo en cualquiera de los centros habilitados por la municipalidad. "Los dueños tienen que acercarse a los centros, a cualquier punto de la municipalidad, y ahí sacan el turno con el certificado de vacunación antirrábica vigente, ya que más del ochenta por ciento de la población ya fue vacunada y se puede acceder a la castración. El arancel que se paga, que es una ayuda, es de 4.200 pesos, con eso es suficiente para que nosotros podamos realizar la cirugía", detalló la directora.

Asimismo, recordó los requisitos indispensables para la esterilización de las mascotas: "tienen que ser mayores de ocho meses, menores de ocho años, no tienen que estar preñadas, y si están preñadas tienen que esperar cuarenta y cinco días de postparto para poder realizarle la cirugía", según dijo la titular de Zoonosis municipal.