GALERÍA DE FOTOS: Exitoso cierre del Sábado Estudiantil

El entusiasmo y esfuerzo de los estudiantes palpaleños se vieron reflejados en cada detalle del segundo Sábado Estudiantil que convocó a once colegios que se preparan para vivir a pleno la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE).

El entusiasmo y esfuerzo de los estudiantes palpaleños se vieron reflejados en cada detalle del segundo Sábado Estudiantil que convocó a once colegios que se preparan para vivir a pleno la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE).

CENTRO DE DÍA “OSCAR LÓPEZ” | A TODO COLOR ALEGRARON LA TARDE CON EL BAILE.

Una vez más, el Estadio Olímpico, tras la organización de la Municipalidad de Palpalá encabezado por Rubén Eduardo Rivarola, se colmó con unas 1.600 personas entre estudiantes, docentes y familiares.

COMERCIO 2 “DR. MANUEL BELGRANO” | ALIENTA CON CORAZÓN DE LORO.

Es que la FNE no sólo se trata de días sin clases, y un poco de más libertad para pasar tiempo con los amigos. El segundo Sábado Estudiantil dejó al descubierto el valor del trabajo en equipo, de la constancia y la responsabilidad.

AGROTÉCNICA “EL BRETE” | CON ACROBACIAS DESLUMBRARON LA PISTA.

Porque sin estos valores no podrían haberse lucido como lo hicieron. Temprano, desde las 8 se encargaron de montar ingeniosas hinchadas con detalles inesperados, lluvias de peluches por una causa solidaria, luces led, emotivos homenajes por los que ya no están, entre otras particularidades.

Y qué decir de las mascotas, que pese a la alta temperatura no aflojaron y estuvieron firmes alentando y dando todo de sí. La jornada empezó con las estridentes batucadas y luego fue el turno de las candidatas a representante departamental que tendrán su noche el 5 de septiembre con entrada libre y gratuita.

“MODELO PALPALÁ” | FUERZA, PRECISIÓN Y SINCRONIZACIÓN, LOS DESTACARON.

Luego, los tan esperados videoclips reflejaron la seriedad con que se toman esta responsabilidad. Algunos con una sorprendente coordinación se lucieron en el baile, otros con difíciles coreografías lograron resaltar habilidades personales y unir estilos como el break dance y un solo de boleadoras.

TÉCNICA N° 1 “GRAL. SAVIO” | LA MASIVIDAD DE LA HINCHADA DE LOS DIABLOS ROJOS.

Entre medio, un divertido concurso de baile entre delegados de cada colegio y bailarines donde cinco fueron los ganadores de vauchers de helados, comida, etc.

FASTA “SAN ALBERTO MAGNO”

Así, la Técnica N° 1 "General Savio", "Sagrado Corazón", Colegio N°1 "Domingo Faustino Sarmiento", Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano", Bachillerato N° 22 "Héroes de Malvinas", Agrotécnica "El Brete", Secundario N°5, Secundario de Artes N° 53, Fasta "San Alberto Magno", Colegio Modelo Palpalá y el Centro de Día "Oscar López" se midieron en las hinchadas con una fuerza tan intensa e intacta como cuando inició esta inolvidable jornada.

Habrá internet gratis en el Mirador del Estudiante

CONCURSO DE BAILE | DELEGADOS Y BAILARINES COMPITIERON POR VAUCHERS.

Al participar de la celebración del exitoso segundo Sábado Estudiantil en la ciudad de Palpalá, el secretario de Gobierno de ese municipio, Claudio Flores anunció que “si Dios quiere, desde la semana que viene, el Mirador del Estudiante va a tener internet gratuito para todos los chicos al igual que en el San Cayetano”.

COLEGIO SECUNDARIO N° 53 | CON DESTACADA VESTIMENTA BAILARON COORDINADAMENTE.

Esta medida se implementa de cara a los desfiles de carroza que se hacen sobre la avenida Martijena y que, para este año, prevé la llegada de aproximadamente 30 colegios. Al respecto, Flores destacó el operativo de seguridad con el que cuidan a los estudiantes y los aportes que desde el municipio hacen para las carrozas como aceite hidráulico, cartón, cables y fondos, en algunos casos.

SECUNDARIO N°5 | DESTACADA PRESENTACIÓN EN HINCHADA.

También valoró el trabajo de los estudiantes que año a año se superan en creatividad y esfuerzo para dejar en alto a sus colegios. Por último, invitó a toda la comunidad a participar de la elección de la reina departamental que se realizará el 5 de septiembre con entrada libre y gratuita y que contará con todas las medias de prevención y de seguridad como Bomberos, Policía, Tránsito, Same, etc.