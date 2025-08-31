El personal de la Codepo cerró mes dedicado a Pachamama

Cerrando el mes dedicado a la Pachamama, autoridades y personal de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos en Cieneguillas y Abra Pampa les manifestaron su agradecimiento corpachandola con los productos que obtienen sus socios a través del arduo trabajo en la Puna.

El secretario de Coordinación de Agencias de Desarrollo del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, Félix Pérez, compartió con los empleados la tradición que los jujeños manifiestan a lo largo de agosto.

Temprano en la mañana en las dependencias administrativas y los galpones que la Codepo posee en la primera localidad fueron sahumadas y chayadas por los empleados antes de la ceremonia ancestral en ambos sectores.

La tradición se celebró con un compartir degustando un exquisito asado de cordero al horno de barro con papas andinas doradas.

ELOGIOS | ALUMNAS DEL TALLER DE CHACINADOS EXHIBEN LO ELABORADO EN CLASES.

Al mediodía en Abra Pampa en las oficinas que posee la Codepo, Pérez recibió al secretario de Gobierno del municipio Facundo Machaca para presentar la producción de los asistentes al Taller de elaboración de chacinados.

El dictado que es parte del Centro de oficios y emprendedurismo, se imparte a través de un convenio firmado entre el funcionario provincial y el intendente Ariel Machaca con el propósito de promover la formación técnica y práctica en la elaboración de chacinados como herramienta para fomentar el autoempleo, la diversificación productiva y el valor agregado en la cadena de producción ganadera local.

En las primeras clases dictadas por Nancy y María Gerónimo, alrededor de quince asistentes adquirieron los conocimientos para elaborar arrollado, mortadela y chorizo de llama, productos que se presentaron ayer.

Pérez elogió el empeño de quienes asisten al dictado y reafirmó al funcionario municipal el pleno respaldo de la Provincia en la concreción de acciones que beneficien a los pobladores. Como también el acompañamiento al municipio.

Asistieron también Daniel Zerda, coordinador del taller; Wilfredo Valdiviezo, secretario de Cultura y Turismo, quienes junto al personal corpacharon a la Madre Tierra y posteriormente compartieron un almuerzo típico de la región elaborado por el personal que se desempeña en la oficina de la Codepo.