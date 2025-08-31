Celebran Día del Niño con educación vial

Vecinos de las peatonales 37, 38 y 39 del segundo sector del barrio 820 Viviendas, ubicado en la zona sur de la capital jujeña, llevaron adelante la tarde del viernes una especial celebración del Día del Niño con la presencia del Grupo Artístico de Tránsito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, integrado por el inspector Cristian Cuquejo, José Claure, Yesica Desparte y la payasita "Florcita".

Vecinos de las peatonales 37, 38 y 39 del segundo sector del barrio 820 Viviendas, ubicado en la zona sur de la capital jujeña, llevaron adelante la tarde del viernes una especial celebración del Día del Niño con la presencia del Grupo Artístico de Tránsito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, integrado por el inspector Cristian Cuquejo, José Claure, Yesica Desparte y la payasita "Florcita".

Con un destacado show de educación vial hicieron divertir y concientizaron a los más de 40 niños que participaron del festejo que dio inicio a las 18 y te extendió hasta las 21 en el playón de la peatonal 39 al 800.

CHOCOLATE | NIÑOS Y ADULTOS RECIBIENDO UNA RICA MERIENDA

Los más pequeños, además, pudieron degustar de un delicioso chocolate con facturas y recibieron bolsitas de golosinas, manzanas acarameladas, algodón de azúcar, pochoclos, gelatina, globos y hubo sorteos de pelotas, alcancías y regalos sorpresas. Cabe mencionar que también contaron la presencia de un inflable gigante (pelotero) donde los niños pudieron jugar y divertirse.

Los artífices de esta fiesta fueron los vecinos que habitan en las distintas peatonales del barrio, entre ellos Cintia Casimiro, Griselda Espinosa, Karina Ruiz, Gabriela Rosales, Marcela Aramayo, Humacata, Selva Montiel, familia Jairo, Laura Culcuy, entre otros. Y fueron ellos los que realizaron las donaciones de manera desinteresada con el apoyo de algunos comercios de la zona, con el único objetivo: "La felicidad y alegría de los niños".

Cabe mencionar que este evento se lleva adelante hace varios años y siempre cuenta con la participación de toda la comunidad vecinal y cada año va creciendo.