Gran festejo del Día del Niño

En el marco de las actividades programadas por la Municipalidad de San Pedro de Jujuy en el mes de las infancias, funcionarios y personal de la Dirección de Tránsito organizaron recientemente un exitoso festejo del Día del Niño para agasajar a los más pequeños de la Perla del ramal.

El clima acompañó y bajo un sol radiante los pequeños comenzaron a disfrutar de los juegos preparados para la ocasión en el parque vial, armado en la playa de estacionamiento de la Dirección de Tránsito.

Al mismo tiempo, los chicos invitados y los que pasaban por el lugar se fueron sumando a la fiesta para disfrutar del pelotero y participar de los concursos organizados, como por ejemplo el de baile que fue el más participativo.

Entre las actividades, los niños junto a sus padres y madres también disfrutaron de una rica chocolatada con facturas y bizcochos, jugo, golosinas y cosas ricas.

La convocatoria fue más que importante y superó las expectativas de los organizadores. En este sentido dijeron "esta es la etapa de la vida en la que los niños más tienen que disfrutar y estar libres de responsabilidades fuertes".

"Por eso queremos hacer estas cosas para que nuestros niños se sientan importantes", agregaron más adelante.

Finalmente, los organizadores agradecieron a los comercios, personas, funcionarios, concejales y empleados que colaboraron para que este evento sea posible.

