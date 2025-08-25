Miles de sonrisas en una jornada inolvidable en Palpalá

La tarde del domingo se convirtió en un momento mágico en Palpalá, donde miles de niños se dieron cita para disfrutar de una jornada llena de diversión, juegos y sorpresas. El evento, que se llevó a cabo en el predio de Aguas Danzantes, fue un gran éxito y dejó a quienes asistieron con sonrisas y recuerdos imborrables.

JUEGOS | EL PAYASO BOM BOM JUNTO A NIÑOS QUE PARTICIPARON

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola señaló muy emocionado: "estoy contento por la concurrencia, contento por los chicos. Sobre todo, el gran esfuerzo que este año hicieron todos para que esto se pueda hacer. Sobre todo, varias empresas como así también varias personas que también colaboraron con los regalos".

REGALOS | EL INTENDENTE RUBEN E. RIVAROLA JUNTO A UNO DE LOS GANADORES.

En la misma línea resaltó el trabajo de la municipalidad para hacer posible este multitudinario encuentro: "El municipio hace un esfuerzo grande para el evento. Sabemos la situación que está pasando el país, entonces, creo que si ponemos un poquito, un granito de arena. Todos podemos hacer mejores cosas", dijo y con emoción agregó: "Lo más valioso que tenemos es la sonrisa de un niño, es la sonrisa de nuestros chicos para eso trabajamos todos".

PROMO 25 | RUBÉN E. RIVAROLA JUNTO ALUMNOS DEL COLEGIO MODELO DE PALPALÁ.

Por ultimo, también realizó una invitación a toda la comunidad a colaborar con estudiantes de nivel secundario, quienes estuvieron presentes como emprendedores, para vender productos para recaudar fondos para el proyecto de carroza o carruaje.

LA ALEGRÍA SE TRANSMITÍA

Pero la diversión no se limitó solo a los juegos. A lo largo de la tarde, se realizaron sorteos, hubo shows en vivo y se entregaron sorpresas que dejaron a muchos niños con los ojos brillantes de emoción, ente ellas, juegos, celulares, tv smart y más. Los regalos, fueron muy apreciados y generaron momentos de pura felicidad.

SUPER HEROES| DIJERON PRESENTE BATMAN, ROBIN Y EL JOKER

La organización del evento hizo un trabajo increíble, asegurándose de que todo saliera a la perfección. La logística fue impecable, y el personal estuvo siempre dispuesto a ayudar y garantizar que todos tuvieran una experiencia inolvidable.

Los padres y familiares que acompañaron a los niños también disfrutaron del evento, destacando la importancia de este tipo de actividades para fomentar la unión familiar y la recreación en un ambiente seguro y divertido. "Ver a nuestros hijos tan felices es lo más gratificante", comentó un padre entusiasmado, quienes se encuentra de paso por la provincia pero provienen de Uruguay.

LA SONRISA MÁS LINDA

También contaron con la presentación especial de las candidatas de los distintos colegios secundario de la zona, quienes a través de un juego con el púbico pudieron elegir su número para la gran elección departamental, que se realizará el día 5 de septiembre, a partir de las 20 en el Estadio Olímpico Municipal de Palpalá.

NIÑO GANADOR DE UN CELULAR

Este evento en la ciudad siderúrgica se consolidó como el encuentro anual más esperado por los más pequeños, y su éxito es un claro indicador de la importancia de crear espacios de diversión y encuentro para los más pequeños. Sin duda, la comunidad palpaleña espera con ansias la próxima edición, sabiendo que será aún más especial.

FELICIDAD | NIÑOS Y NIÑAS DE DISTINTAS ZONAS DE LA PROVINCIA VIVIERON UN DÍA INCREIBLE.

Con una tarde llena de risas, juegos y momentos inolvidables, Palpalá demostró una vez más por qué es un lugar donde la infancia se vive con alegría y entusiasmo.