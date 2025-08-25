¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

25 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Libertador

Libertador conmemoró el Éxodo Jujeño

Se realizó un desfile escolar, cívico, policial y gaucho.

Marcela Navas
Lunes, 25 de agosto de 2025 01:01
VESTIDOS DE TRADICIÓN | ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO.

La ciudad de Libertador General San Martín recordó el sábado pasado el 213° aniversario del Éxodo Jujeño, con un acto central en el barrio 23 de Agosto de esta ciudad, encabezado por el intendente Oscar Jayat, acompañado por funcionarios del Ejecutivo y Legislativo, además de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, agrupaciones gauchas y vecinos.

DOCENTES LEDESMENSES

Al hacer uso de la palabra, el jefe comunal destacó la relevancia de esta gesta en la historia nacional y remarcó la necesidad de difundirla en todo el país: "El Éxodo es la epopeya más heroica y valiente de la lucha por la Independencia y la libertad. Hoy, a pesar del frío, vimos un despliegue interesantísimo de escolares, instituciones intermedias, las fuerzas y el gauchaje. Esta fiesta histórica debe unirnos a todos los jujeños y tenemos la responsabilidad de darla a conocer en cada rincón de la Argentina", expresó Jayat.

La conmemoración, que evocó el sacrificio del pueblo jujeño guiado por Manuel Belgrano en 1812, volvió a reafirmar el compromiso de mantener viva la memoria de quienes dejaron todo por la libertad de la Patria. Luego del acto protocolar se inició el desfile escolar, cívico, policial y gaucho.

 

