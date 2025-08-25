Jornadas de cirugía en Perico

El Ministerio de Salud de Jujuy realizó en el hospital "Arturo Zabala" de Perico las jornadas de cirugías artroscópicas en el marco del Plan Estratégico de Salud II, que permite brindar respuesta rápida a los pacientes y al mismo tiempo, descomprimir la demanda del hospital "Pablo Soria" de la capital provincial.

La directora del hospital "Pablo Soria", Rosana Alanis, destacó el trabajo articulado de ambas instituciones a través de la cartera sanitaria y ponderó que "se ha dado plena colaboración entre los equipos quirúrgicos, con gran predisposición de instrumentadores, circulantes, enfermeros, anestesistas".

"Las cirugías que concretamos en Perico, se realizaron en instalaciones equipadas con los mejores estándares requeridos y en especial, para la respuesta en este caso a personas de San Pedro y Fraile Pintado, por lo que está proyectado continuar cada jueves con esta estrategia", agregó Alanis.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Artroscopía y Medicina del Deporte del Servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital "Pablo Soria", a cargo de las cirugías artroscópicas en Perico, Santiago Peña Martínez, remarcó que "para los procedimientos de meniscectomía y limpieza articular se realizan dos pequeñas incisiones a nivel de la rodilla, y con el artroscopio que es una cámara y un monitor, examinamos las estructuras y visualizamos dónde se encuentra la lesión para poder intervenir en un tiempo aproximado de 40 minutos. La cirugía es ambulatoria, con ingreso y egreso de la persona en el mismo día".

"La gente nos pide dar respuesta a las necesidades, fortalecer a los equipos de trabajo y concretar estrategias con la excelente capacidad instalada con la que contamos en el sistema público", concluyó.