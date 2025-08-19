Concurrido festejo en La Quiaca

Miles de niños de La Quiaca, acompañados por sus familias, disfrutaron a pleno del tradicional agasajo organizado por la comuna y sus diferentes áreas.

Durante la jornada del sábado, los más pequeños se dieron cita en el Estadio único del fútbol puneño, donde fueron recibidos con golosinas, disfrutaron de espectáculos de payasos, juegos, sorteos y actividades en los stands preparados por la organización.

Fue una jornada a puro color y alegría donde los niños de la ciudad fueron protagonistas.

Para comenzar el intendente Dante Velázquez dio la bienvenida a los presentes, en ese marco desde temprano.

Se dispuso de colectivos y combis para que las familias de los sectores más alejados pudiesen converger al campo deportivo.

La banda de música amenizó la mañana, mientras los niños compartían los buñuelos y el chocolate.

Además, cada asistente recibía un ticket para sorteos y regalos, cuestión de que todos pudieran llevarse un presente.

FIESTA EN LA FRONTERA | ENTREGA DE REGALOS.

Los shows de payasos, coreografías, exhibiciones de los perros de la división canes fueron del interés y deleite de los chicos.

También el jefe comunal visitó el hospital "Jorge Uro", llevando juguetes a los niños internados y a dos recién nacidas.

Sobre la actividad, la secretaria de Desarrollo Social, Analía Mur, señaló que "cada niño se fue con un regalo, pero lo más valioso fue la sonrisa de ellos. Este es el verdadero sentido de nuestro trabajo, devolver felicidad a quienes más la merecen", sostuvo.

Todo culminó en las primeras horas de la tarde.

"Este Día del Niño no fue un evento aislado, fue la muestra de una ciudad que entiende que el recurso humano más valioso es su infancia. La Quiaca se proyecta al futuro con un compromiso irrenunciable: proteger, cuidar y honrar a sus niños como patrimonio sagrado de su comunidad", sentenció el intendente Velázquez.