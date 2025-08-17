El primer Sábado Estudiantil se vivió a pleno en Palpalá

La ciudad de Palpalá, ayer, se vistió de fiesta con los colores de los 11 colegios secundarios que acompañaron el primer Sábado Estudiantil 2025, en el Estadio Olímpico.

La ciudad de Palpalá, ayer, se vistió de fiesta con los colores de los 11 colegios secundarios que acompañaron el primer Sábado Estudiantil 2025, en el Estadio Olímpico.

Las instituciones educativas vivieron una jornada a pleno donde compartieron grandes actividades, participaron de juegos recreativos, realizaron sketch y cerraron con el tradicional concurso de hinchadas.

“LOS DIABLOS ROJOS” | MAJESTUOSIDAD DE LA HINCHADA DE LOS CHICOS DE LA EET N° 1 “GENERAL SAVIO”.

La promoción 2025 se llevó todas las miradas ya que los colores y la vestimenta de cada uno de los chicos, identificó cada colegio. Los cánticos y la realización de coreografías en la tribuna, mostraron el gran trabajo y esfuerzo de los cientos de alumnos que participaron en esta nueva edición.

EL “CANARIO” DEL NACIONAL

En este primer sábado estudiantil participaron la Escuela Técnica N° 1 "General Savio", el Colegio Sagrado Corazón; el Colegio N° 1 "Domingo Faustino Sarmiento", la Escuela de Comercio N° 2 "Doctor Manuel Belgrano"; el Bachillerato N° 22 "Héroes de Malvinas", la Agrotécnica "El Brete", el Secundario N° 5, el Secundario de Artes N° 53, el colegio Fasta "San Alberto Magno"; el Colegio Modelo Palpalá y el Centro de Día "Oscar López".

Cabe destacar que la Municipalidad de Palpalá organizó un operativo especial con la policía, bomberos y agentes de tránsito para garantizar la seguridad de los estudiantes y asistentes. La segunda fecha de los Sábados Estudiantiles está programada para el 30 de agosto.

Creatividad

La creatividad, en cada numero y la diversidad a la hora de plantear cada clip sorprendieron enormemente a los jurados, junto a la participación y apoyo incondicional de padres y docentes, quienes hicieron posible que cada participación fuera magistral. Este nuevo año, la "promo" 2025 se jugó todo y no defraudó.